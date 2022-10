FC Bayern gegen TSV 1860: Derby kommt im Free-TV – erste Legenden bekannt

Von: Alexander Nikel

Teilen

Giovanne Elber und Marco Kurz werden sich auch am 23. Oktober wieder gegenüber stehen. © Imago images

Am 23. Oktober bestreiten die Legenden des TSV 1860 und des FC Bayern ein Freundschaftsspiel im Olympiastadion. Das Derby wird von Sport1 im Free-TV übertragen.

München – In wenigen Tagen ist es endlich so weit. Dann hat das Warten auf ein echtes Münchner Derby ein Ende. Am 23. Oktober treffen die Legenden-Mannschaften des FC Bayern München und des TSV 1860 München im altehrwürdigen Olympiastadion aufeinander. Tickets für das Spiel, das im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums der für die Olympischen Sommerspiele 1962 erbauten Spielstätte unter dem Motto `München vereint` stattfindet, sind bereits länger im Verkauf.

Die Einnahmen werden für einen guten Zweck gespendet. Nun gibt es auch gute Nachrichten für die Fans, die das Highlight nicht verpassen wollen, jedoch keine Möglichkeit haben, persönlich in den Olympiapark zu kommen. Denn Sport1 überträgt die Partie im Free-TV und im Livestream. Das gab der Sender am Mittwoch bekannt. Anpfiff ist um 14:15 Uhr. Moderiert wird die Übertragung von Jochen Stutzky, Kommentator ist Markus Höhner.

Lauth, Heldt, Elber, Pizarro & Co. - Prominente Spieler für das Derby

Bei beiden Mannschaften haben bereits prominente ehemalige Akteure zugesagt. So werden bei den Löwen unter anderem Stürmer-Legende Benny Lauth, Thomas Riedl, Ex-Keeper Michael Hofmann, Ex-Trainer Marco Kurz, Bernhard Winkler, Horst Heldt und Thomas Miller auflaufen.

Auf der Gegenseite haben sich beispielsweise Champions-League-Sieger Giovane Élber, Klaus Augenthaler, Bundesliga-Legende Claudio Pizarro, Paulo Sergio, Martín Demichelis, Daniel van Buyten, Sammy Kuffour und Ivica Olic angekündigt. Für den Kroaten wird die Begegnung mit Sicherheit noch ein Ticken spezieller. Der ehemalige Nationalspieler stand für beide Münchner Klubs auf dem Rasen. (Alexander Nikel)