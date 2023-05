Tuchels angebliche Wunschspieler: Kommen zwei Chelsea-Stars zum FC Bayern?

Von: Marcus Giebel

Die Mannschaft vom FC Bayern wird unter Thomas Tuchel im Sommer ein neues Gesicht bekommen. Holt der Trainer zwei alte Bekannte an die Säbener Straße?

München – Um einen echten Sommer-Blues an der Säbener Straße zu verhindern, muss der FC Bayern zwingend die Meisterschaft in der Bundesliga einfahren. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht, seit dem 2:0 über Hertha BSC haben Thomas Tuchel und sein Team den Griff nach der Schale wieder in der eigenen Hand. Vier Partien stehen noch aus, der Vorsprung auf Borussia Dortmund beträgt allerdings nur einen Punkt und 21 Tore.

Ganz sicher wird nach der Saison, die erneut ohne Titel im DFB-Pokal und der Champions League enden wird, ein Stühlerücken bei den Roten einsetzen. Womöglich an der Klubspitze, wo Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic offenbar um ihre Posten bangen müssen. Sehr wahrscheinlich aber im Kader, der viele Wochen lang als bester der Klubgeschichte gepriesen wurde, in der entscheidenden Saisonphase aber das typische Bayern-Gen, alles und jeden jederzeit besiegen zu können, vermissen ließ.

FC Bayern und der Transfersommer: Gerüchte um Kovacic und Mount

Speziell das Jahr 2023 hat offenbart, wo der Schuh beim Star-Ensemble drückt. Quasi seit seiner Ankunft beim FC Bayern wird spekuliert, dass sich Tuchel auch bei dem Verein bedienen könnte, mit dem er noch die ersten Saisonwochen bestritt und 2021 den Henkelpott gewann: dem FC Chelsea. Statt eines Sommer-Blues könnten also Profis der Blues in München aufschlagen.

Konkret bringt der Evening Standard zwei Namen ins Spiel: Mateo Kovacic und Mason Mount. Angesichts der Londoner Kaufwut im Winter, als acht neue Spieler für zusammen mehr als 300 Millionen Euro verpflichtet wurden, wuchs der Kader auf sagenhafte 32 Stars an, läuft den Erwartungen aber deutlich hinterher und wird in der kommenden Saison nicht international vertreten sein.

Aber ob Klubboss Todd Boehly, der nach einem neuen Trainer für die neue Spielzeit sucht, nachdem auch Tuchel-Nachfolger Graham Potter seine Papiere bekam, gerade Kovacic und Mount gehen lassen würde? Was für einen Abgang spricht: Beide sind nur noch bis 2024 gebunden, könnten also in einem Jahr ablösefrei wechseln.

Kovacic zum FC Bayern? Kroate wäre Konkurrent von Kimmich und Goretzka

Der in Linz geborene Kroate kam in dieser Saison oft nur von der Bank, schien sich zuletzt unter Interims-Coach Frank Lampard aber in der ersten Elf etabliert zu haben. Im zentralen Mittelfeld könnte Kovacic, der schon viermal die Champions League gewann, Leon Goretzka und auch Joshua Kimmich Beine machen und damit die Formkurve der beiden DFB-Stars wieder nach oben treiben.

Zwar soll sich auch Manchester City für den Vize-Weltmeister von 2018 interessieren, wie die Manchester Evening News berichten. Der FC Chelsea bevorzugt aber laut Sport1-Reporter Kerry Hau einen Verkauf ins Ausland. Demnach strebt Kovacic auch einen Sommer-Transfer an.

Mount zum FC Bayern? Chelsea-Boss will Eigengewächs wohl unbedingt halten

Mount ist etwas offensiver zu Hause, könnte auch auf die Flügel ausweichen. Damit wäre er eine Alternative zu Thomas Müller und Jamal Musiala, aber auch zu Serge Gnabry, Kingsley Coman und Leroy Sané. Der englische Nationalspieler absolviert von den Zahlen her seine schwächste Saison, steht bei drei Toren in der Premier League. Allerdings fehlte er im März auch wochenlang wegen einer Beckenprellung. Noch immer wartet Mount auf sein erstes Tor des Jahres. Boehly soll sich trotz allem intensiv um eine Vertragsverlängerung bemühen, zuletzt berichtete The Athletic von entsprechenden Gesprächen.

Diese hätten die Hoffnung an der Stamford Bridge genährt, das Eigengewächs länger halten zu können. Zuvor soll Mount bereits Angebote zur Verlängerung ausgeschlagen haben. Auch diverse andere Premier-League-Klubs befinden sich Berichten zufolge im Rennen um den Offensivmann sein. Unter anderem wurden der FC Liverpool und der FC Arsenal mit Mount in Verbindung gebracht.

Der FC Bayern könnte dagegen auf den Trumpf Tuchel verweisen. Denn unter dem gebürtigen Schwaben feierte Mount mit dem Champions-League-Triumph seinen bislang größten Erfolg. Davon waren diesmal beide weit entfernt. Neuer gemeinsamer Anlauf – diesmal in Rot statt Blau – nicht ausgeschlossen. Kovacic und Mount sind aber längst nicht die einzigen gehandelten Kandidaten. (mg)