Bayern ist weiter, Carlo macht Ernst: Kommentar

München - Dominant wie selten zuvor sind die Bayern in die nächste Runde der Champions League eingezogen. Dies ist vor allem dem Trainer zu verdanken. Ein Kommentar.

Carlo Ancelotti hatte ­seine Ankündigung wahr gemacht und die bestmögliche Bayern-Elf im Emirates Stadium aufgeboten. Umso erstaunlicher war es, wie stark der Rekordmeister in den ersten 30 Minuten unter Druck stand und eine ­Arsenal-Angriffswelle nach der anderen abwehren musste. Aber zu einem K.o.-Duell in der Königsklasse zählen eben immer zwei Spiele – und in jedem Spiel zwei Halbzeiten… Allein schon wegen der Gala im Hinspiel und dem zweiten Durchgang in London stehen die Münchner völlig verdient im Viertelfinale.

Denn es zeigte sich einmal mehr: Wenn die Angriffsmaschinerie der Roten ins Rollen kommt, dann ist sie nicht zu stoppen. Es war beeindruckend, mit welcher Konsequenz die Bayern die Begegnung zuende spielten. In den beiden Pokal-Wettbewerben hielt sich die Mannschaft von Carlo Ancelotti bislang schadlos, im März kann sie auch in der Bundesliga einen großen Schritt Richtung Titel machen. Bei zwei Siegen gegen Frankfurt und in Gladbach gehen die Münchner mit mindestens sieben Punkten Vorsprung in den April. Steigern sie sich dabei weiter von Spiel zu Spiel, dann dürften selbst Real Madrid oder Paris St. Germain vor den Bayern zittern.