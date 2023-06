Manuel Neuers Erben? FC Bayern verlängert mit Schmitt, holt Pavlešić und leiht Mayer aus

Von: Michel Guddat

Der FC Bayern verlängert mit U17-Europameister Max Schmitt (links) und verleiht Jakob Mayer (rechts) zum FC 08 Homburg. © IMAGO/Ralf Poller/Avanti und FuPa

Der FC Bayern schreitet mit der Planung auf der Torwartposition voran. Schmitt, Pavlešić und Mayer gelten als Keeper für die Zukunft.

München – Von Down Under an die Isar. Der FC Bayern hat sich die Dienste des australischen Nachwuchskeepers Anthony Pavlešić gesichert. Der 17-jährige Junioren-Nationaltorwart kommt aus der Akademie der Central Coast Mariners. Im zweiwöchigen Probetraining konnte der 1,90 große Pavlešić überzeugen und ist in der kommenden Saison für den Kader der FC Bayern U19 eingeplant.

Nach dem Probetraining habe der FCB den Torhüter mit kroatischen Wurzeln „weiterhin sehr intensiv verfolgt und beschlossen, dass das Gesamtpaket passend ist. Er ist ein sehr positiver Typ, der für sein Alter bereits sehr reif auftritt und alle körperlichen Voraussetzungen mitbringt“, wird Torwartkoordinator Tom Starke auf der vereinseigenen Website zitiert.

FC Bayern bindet U-17-Europameister Max Schmitt vorzeitig bis Juni 2026

Zufrieden zeigte sich der FC Bayern auch mit der Vertragsverlängerung des 17-jährigen Max Schmitt. „Wir sind gespannt auf seine weitere Entwicklung und freuen uns sehr, dass er auch in Zukunft bei unseren Mannschaften im Tor stehen wird“, sagte Halil Altintop, sportlicher Leiter am FC Bayern Campus.

Der Stammtorwart der U17 und frisch gebackene Europameister verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bis Juni 2026. „Max hat seine Qualitäten in der abgelaufenen Saison regelmäßig unter Beweis gestellt und war maßgeblich am Erfolg der deutschen Nationalmannschaft bei der U17-EM beteiligt“, so Altintop.

Max Schmitt hütete in allen EM-Spielen das Tor der deutschen U17-Nationalmannschaft

Beim Turnier in Ungarn stand der deutsche Junioren-Nationalkeeper alle Spiele über die volle Distanz zwischen den Pfosten und hielt im Laufe des Wettbewerbs drei Elfmeter. Die Belohnung seiner Leistung war der EM-Titel und ein Platz in der Elf des Turniers.

Schmitt kam im Sommer 2017 zum FC Bayern und durchlief seitdem alle Jugendteams des Rekordmeisters. In der vergangenen Saison absolvierte das Torhüter-Talent 14 von 16 Spielen in der B-Junioren-Bundesliga.

FC Bayern leiht Torwart Jakob Mayer für ein Jahr zum FC 08 Homburg

Der Dritte im Bunde ist Torhüter Jakob Mayer. Der Allgäuer wechselt auf Leihbasis zum FC 08 Homburg in die Regionalliga Südwest. Bei seinem neuen Club aus dem Saarland trifft der 21-jährige Torwart auf Danny Schwarz, der erst kürzlich den Cheftrainer-Posten übernommen hat. Der ehemalige Bundesliga-Spieler und langjährige FCB-Nachwuchscoach kennt Mayer bereits seit der U16 und schwärmt von seinem neuen Keeper: „Jakob hat eine Top-Torwartausbildung beim FC Bayern erfahren. Er bringt sehr viel für einen modernen Torwart mit.“

Auch Mayer fiebert seiner neuen Aufgabe entgegen: „Beim FC 08 Homburg habe ich top Bedingungen, um mich weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt zu gehen“. Mit dem weiteren FCH-Neuzugang, Tom Kretzschmar vom TSV 1860, wird es wohl einen Zweikampf um die Nummer eins geben.

Nur zwei Einsätze bei letzter Leihe von Jakob Mayer in Rosenheim

2013 kam Mayer von seinem Heimatverein FC Memmingen zu den Bayern und war seither in allen Jugendmannschaften des Rekordmeisters im Einsatz. In der Saison 2019/2021 wechselte er auf Leihbasis zum Regionalligisten TSV 1860 Rosenheim. Dort kam er aber aufgrund der Corona-Pandemie nur zu zwei Einsätzen. Letzte Saison durfte Mayer in neun Spielen das Tor der FCB-Reserve hüten.

Mayers Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis Juni 2025. Je nach Spielzeit und Entwicklung in Homburg bleibt es fraglich, ob Mayer an die Isar zurückkehrt und sich bei den Bayern durchsetzt. Ziel jedes Nachwuchsspielers muss es sein, einen der begehrten Plätze im Kader der Profis unter Thomas Tuchel zu bekommen. (Michel Guddat)