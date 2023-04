U17 und U19 des FC Bayern im Derby-Fieber: Pokalerfolg gegen Haching - Kantersieg gegen TSV 1860

Von: Kilian Drexl

Lennard Becker (l.) brachte Bayerns U19 im BFV-Pokal Halbfinale gegen Unterhaching mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße. © IMAGO/Germann/ Eibner-Pressefoto

Sowohl die U17 als auch die U19 des FC Bayern München konnten in der letzten Woche wichtige Siege in Derbys gegen Haching und den TSV 1860 einfahren.

München – Für die beiden höchsten Jugendteams des FC Bayern standen in der vergangenen Woche heiße Lokalduelle auf dem Programm. Die Partien zogen ihre Brisanz aber nicht nur allein aus dem Umstand, dass es sich um Derbys handelte, sondern waren auch sportlich für die den Nachwuchs des Rekordmeisters von Wichtigkeit.

Die B-Jugend des deutschen Rekordmeisters war am Sonntagvormittag beim Stadtrivalen TSV 1860 München gefordert. In ihrem letzten Spiel der Sonderspielrunde zeigten die Roten den Löwen die Grenzen auf und sicherten sich damit den Gruppensieg. Die Mannschaft von Cheftrainer Michael Hartmann gewann deutlich mit 5:1 und wird somit in der deutschlandweiten Hauptrunde antreten.

U17-Derbysieg gegen TSV 1860: FC Bayern trifft fünfmal gegen die Löwen

Am Trainingsgelände an der Grünwalder Straße erwischten die Münchner-Löwen auf vertrautem Geläuf eigentlich den besseren Start. Matthias Roithmayr brachte den Klub aus München-Giesing im ersten Durchgang in Führung, doch den Bayern gelang durch Mudasar Sadat noch vor der Pause der Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel änderten sich die Kräfteverhältnisse und das Team von der Säbener Straße gewann die Oberhand. Kurt Rüger stellte für die Roten in der Anfangsviertelstunde nach Wiederanpfiff die Weichen auf Sieg, ehe beim TSV alle Dämme brachen und die Gäste kurz vor Schluss drei weitere Treffer nachlegten. „Wir haben bis auf die Situation, die zum Tor geführt hat, nichts zugelassen“, wird der Trainer Hartmann auf der Website des FC Bayern zitiert. „Es war ein hochverdienter Sieg.“ Die Löwen haben am nächsten Samstag noch die Chance, dem Konkurrenten mit einem Sieg beim FC Augsburg in die Hauptrunde zu folgen.

FC Bayern U19: BFV-Pokal-Finaleinzug nach umkämpften Lokalduell mit Unterhaching

Die A-Junioren der Bayern haben einen echten Pokalfight hinter sich. Im Halbfinale des U19-BFV-Pokals rang die Elf von Chefcoach Danny Galm die Vorstädter aus Unterhaching am Freitagabend in einer unterhaltsamen Begegnung mit 4:3 nieder.

Auch die U19 musste am FC Bayern-Campus zunächst einen frühen Rückstand verkraften, doch Lennard Becker drehte die Partie noch vor dem Pausenpfiff per Blitz-Doppelpack auf 2:1. Daraufhin bauten die Roten die Führung nach der Pause aus und gaben diese auch nicht mehr her. Die SpVgg Unterhaching konnte zwischenzeitlich lediglich zweimal verkürzen, doch musste sich letzten Endes geschlagen geben.

„Genau durch solche Duelle kommen die Jungs näher an den Männerfußball. „

„Genau durch solche Duelle kommen die Jungs näher an den Männerfußball. Ein großes Lob an die Mannschaft, die den Kampf angenommen hat“, sagte Galm nach der Partie. „Manchmal musst du auch einen dreckigen Sieg einfahren – und das haben wir heute getan.“ Durch den Erfolg hat sich die U19 des FC Bayern nun für das Finalturnier des BFV-Pokals qualifiziert. Der Gewinn des Wettbewerbs würde eine Teilnahme am DFB-Pokal der Junioren garantieren. (Kilian Drexl)