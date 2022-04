FC Bayern: Meistertrainer von Hertha BSC übernimmt U17 von Halil Altintop

Von: Tim Hempfling

Wird neuer U17-Trainer bei den Bayern: Michael Hartmann. Hier noch als Coach der U19 von Hertha BSC. © IMAGO / Matthias Koch

Michael Hartmann wird ab der kommenden Saison neuer Trainer der U17 des FC Bayern. Der 47-Jährige war in den letzten sechs Jahren U19-Trainer bei Hertha BSC.

München - Beim FC Bayern München laufen die Vorbereitungen auf die kommende Saison auf Hochtouren. Im Jugendbereich gibt es dabei eine größere Änderung - und zwar im Trainerteam der U17. Michael Hartmann kommt von der U19 von Hertha BSC und wird neuer Trainer am Campus. Zusammen mit Stefan Meißner wird er die U17 coachen.

„Michael Hartmann verfügt über jahrelange Erfahrung als Trainer im Nachwuchs, aber auch im Profibereich. Er hat bei Hertha sehr erfolgreiche und nachhaltige Talententwicklung betrieben und wir sind überzeugt, uns mit ihm im Campus-Trainerteam noch besser aufstellen zu können“, sagt Holger Seitz, Sportlicher Leiter der FCB-Nachwuchsabteilung zum neuen Coach. Campus-ChefJochen Sauer wieter: „Ich kenne Michael noch als Spieler aus meiner Zeit in Berlin und schätze ihn als Mensch und seine Arbeit als Trainer sehr. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir ihn für unsere U17 im Bayern-Nachwuchs gewinnen konnten.“

Michael Hartmann: Nationalspieler und Deutscher A-Jugend-Meister

Michael Hartmann ist gebürtiger Brandenburger und hat über 300 Plichtspiele in der 1. und 2. Bundesliga absolviert. Außerdem ist er fünfmaliger Nationalspieler. Seine Trainerkarriere begann 2008 im Nachwuchs von Hansa Rostock ehe er 2013 an die Spree zu Hertha BSC gewechselt ist. Dort war er vor allem für die U17 und U19 verantwortlich. Mit der U19 konnte er seinen bisher größten Erfolg feiern, als er in der Saison 2017/18 Deutscher A-Jugend-Meister geworden ist.

Lässt sich hochleben: Michael Hartmann feiert mit seiner Mannschaft die A-Jugend-Meisterschaft 2018. © TEAM2IMAGO / Team 2

Beim FC Bayern wird Hartmann die Mannschaft vom bisherigen Trainerteam Alexander Moj und Halil Altintop übernehmen. Sein neuer Assiszenztrainer wird U15-Coach Stefan Meißner. Moy übernimmt die freie Stelle der U15 und Altintop wird eine andere Position im Bereich sportliche Nachwuchsentwicklung übernehmen, teilt der Rekordmeister in der Pressemitteilung mit.

„Ich hatte in Berlin eine großartige Zeit und habe viele Talente auf ihrem Weg in den Profifußball begleiten können. Nun freue ich mich unglaublich auf die neue Herausforderung am FC Bayern Campus und bedanke mich bei den Verantwortlichen für das Vertrauen“, sagt Hartmann zu seinem neuen Job. (th)