FC Bayern: Torspektakel am Campus - Altintop-Elf gleicht drei Rückstände aus

U17-Bundesliga

Am Ende hieß es 4:4 in der Partie zwischen den U17-Mannschaften des FC Bayern München und des Karlsruher SC. Die Münchner glichen spät in der Nachspielzeit aus.

München - Die Partie zwischen dem FC Bayern München U17 und dem Karlsruher SC U17 fand zwar keinen Sieger, einige Torschützen wurden aber dennoch gefeiert. Beim 4:4 konnten die Münchner Junioren von Coach Halil Altintop gleich dreimal einen Rückstand ausgleichen. Trotz des Ausgleichstreffers in der Nachspielzeit sind die Bayern mit dem 4:4 aber nicht wirklich zufrieden.

Partie am FC Bayern München Campus: Turbulente erste Halbzeit mit vier Toren

Dem Karlsruher SC gelang der Traumstart. Bereits nach nur zwei Minuten brachte Anastasiadis die Karlsruher in Front. Die Junioren des FCB blieben allerdings unbeeindruckt und egalisierten den Rückstand durch Emci nach 15 Minuten. Die einzige Bayern-Führung des Tages erzielte Wagner (18.) nach einem sehenswerten Steckpass von Unsöld. Auch das 2:1 blieb nicht lange auf der Anzeige. Bereits in der 24. Minute schlugen die Jungs des KSC zurück und trafen durch Souchard zum 2:2, dem Halbzeitstand.

Last-Minute-Treffer sichert dem FC Bayern München ein Remis

Nach dem Seitenwechsel ging es weiter mit dem Torspektakel. Nach mehreren Chancen für die Bayern war es Alpsoy (51.), der den KSC zum zweiten Mal in Führung brachte. In der 66. Minute konnte sich Unsöld selbst mit einem Traumtor für seine Leistung belohnen und sein Team zum 3:3 schießen. Die dritte Führung des KSC konnte Seidel fünf Minuten vor Schluss erzielen. Es sah so aus, als würden die Karlsruher als Sieger vom Platz gehen, doch auch die 4:3-Führung wusste der FCB auszugleichen. In der fünften Minute der Nachspielzeit wurde es nach einer Ecke undurchsichtig im Strafraum des KSC. Schließlich konnte Sadat den Ball ins Netz zum 4:4-Endstand befördern.

„Spricht für die Moral der Jungs“

Nach Abpfiff sprach Co-Trainer Moj mit den FC Bayern News und ordnete die Partie ein: „Wir haben dreimal einen Rückstand wett gemacht. Das spricht für die Moral der Jungs. Am Ende müssen wir mit dem 4:4 zufrieden sein. Aufgrund des Spielverlaufs haben wir heute aber zwei Punkte liegen gelassen.“

Als Nächstes geht es für die U17 des FC Bayern München auswärts gegen den SV Wehen Wiesbaden. Die Partie beim 18. der B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest findet am 26. Februar um 11 Uhr statt. (Marinus Savary)