FC Bayern befördert Junioren-Nationalspieler Janitzek zum Profi

Von: Boris Manz

FC Bayern Amateure: Justin Janitzek (r.) bejubelt seinen ersten Saisontreffer gegen den SV Viktoria Aschaffenburg. Mladen Lackovic/imago © IMAGO/Mladen Lackovic

Innenverteidiger Justin Janitzek (18) erhält einen Lizenzspielervertrag bis 2024 und soll fortan häufiger bei den Profis trainieren.

München - Die Amateure des FC Bayern München warten seit sechs Spielen auf einen Sieg in der Regionalliga Bayern und liegen nach zehn Spieltagen auf einem enttäuschenden 11. Tabellenplatz. Positive Nachrichten gibt es trotzdem aus dem Regionalliga-Team. Ursprünglich sollte der Vertrag des 18-jährigen Justin Janitzek erst im kommenden Jahr zum Lizenzspielervertrag umgewandelt werden, doch aufgrund vielversprechender Leistungen wurde das laut eines Berichts der „Bild“ vorgezogen.

Justin Janitzek wird Profi beim FC Bayern: Erstes Tor vor den Augen von Julian Nagelsmann

Vor über vier Jahren wurde Janitzek vom VfB Stuttgart abgeworben und durchlief anschließend alle Jugendmannschaften des FC Bayern. Mit 17 Jahren durfte der Innenverteidiger bei den Profis vorspielen. Im vergangenen Jahr führte er die U19 des Rekordmeisters als Kapitän aufs Feld und war insgesamt fünf Mal für die deutsche U18-Nationalmannschaft im Einsatz. In der Regionalliga-Mannschaft kam er in der letzten Saison sporadisch zum Zug und sammelte erste Erfahrungen im Herrenbereich. Am vierten Spieltag in der abgelaufenen Saison gelang ihm ein Kopfballtor unter den Augen von Julian Nagelsmann.

Justin Janitzek (l.) beim Profi-Training im August mit Paul Wanner und Sadio Mané. Lackovic/imago © IMAGO/Mladen Lackovic

Campus-Leiter: „Justin gehört zu den Top-Talenten seines Jahrgangs“

In dieser Spielzeit ist der Linksfuß in der Defensive von Martin Demichelis gesetzt und bestritt alle zehn Saisonspiele über die volle Distanz, obwohl er noch für die A-Jugend spielberechtigt wäre. Zu seinen Stärken zählt neben seinem Spielaufbau, insbesondere seine Lufthoheit. Auch in dieser Saison erzielte der 1,92 Meter große Innenverteidiger beim 1:1 gegen Aschaffenburg sein erstes Saisontor, als er sich am Fünfmeterraum nach einer hohen Flanke von Eyüp Aydin durchsetzen konnte.

Bei seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung im September 2021 erhielt Janitzek Lob von Holger Seitz, dem sportlichen Leiter des Bayern Campus: „Justin gehört auf seiner Position zu den Top-Talenten in seinem Jahrgang. [...] Wir sind überzeugt, dass er seine stete Entwicklung bei uns in den nächsten Jahren fortsetzen wird.“ Im Training der Profis könnte Janitzek nach dem Abgang von Tanguy Nianzou vermehrt als fünfter Innenverteidiger hinter Hernandez, Upamecano, De Ligt und Pavard agieren. Vielleicht sieht man ihn dieses Jahr sogar noch in der Allianz Arena. (Boris Manz)