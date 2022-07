FC Bayern U19 bekommt Klatsche von Manchester United - „Guter Test gegen starken Gegner“

Von: Sebastian Isbaner

Teilen

Die U19 des FC Bayern musste gegen Manchester United eine klare Niederlage hinnehmen. © IMAGO/Germann/ Eibner-Pressefoto

Im dritten Test der Vorbereitung war Manchester United eine Nummer zu groß für den FC Bayern. Trainer Galms ist trotzdem zufrieden mit seiner Mannschaft.

München - Die U19 des FC Bayern München musste die erste Niederlage der Vorbereitung einstecken. Nach Erfolgen gegen den SV Wacker Burghausen und den FC Bayern World Squad zogen die Münchner gegen Manchester United den Kürzeren. 0:5 war letztlich der Endstand gegen einen starken Gegner aus Nordengland.

FC Bayern: Erfahrung der Gäste aus Manchester weist Münchner in die Schranken

Dabei traten die Nachwuchs-Kicker des Rekordmeisters positiv auf. Vor allem zu Beginn des ersten und zweiten Durchgangs erspielten sich die Münchner viele hochkarätige Chancen. Unter anderem Grayson Dettoni und Emirhan Demircan vergaben gute Möglichkeiten gegen einen bärenstarken Schlussmann der Red Devils. Die Engländer reisten mit einer etwas älteren Truppe an als die der Bayern.

Diese Erfahrung machte sich letztendlich auch bezahlt. In der ersten Halbzeit bestimmte Manchester United die Partie und ging mit einem Doppelschlag in Führung. So auch in der zweiten Hälfte. Ein weiterer Doppelschlag innerhalb von sechs Minuten stellte den Stand auf 0:4. Kurz vor Abpfiff der Partie konnten die Red Devils dann noch auf 0:5 erhöhen.

FC Bayern: Danny Galms trotz Pleite zufrieden mit seiner U19 - nur das Ergebnis ist verbesserungswürdig

Enttäuscht ist Trainer Danny Galm allerdings nicht. „Ich wollte, dass meine Spieler heute an ihre Grenzen herangeführt werden und das kann ich nach dem Spiel auch bestätigen. Das lag mit Sicherheit an dem Gegner und der Altersstruktur, aber auch daran, dass wir in den vergangenen drei Wochen der Vorbereitung bereits sehr intensiv gearbeitet haben. Es ist wichtig, dass jeder diese Erfahrung macht und wir das sachlich analysieren“, wird der Bayern-Coach auf der Homepage des Rekordmeisters zitiert.

Etwas zu bemängeln hat Galm an der Pleite aber auch: Das Ergebnis. „Es war ein guter Test gegen einen starken Gegner - mit dem Ergebnis sind wir aber natürlich nicht zufrieden. Wir wollen Spiele gewinnen und Siegertypen formen“, so Bayern Cheftrainer nach dem Test gegen Manchester United.

U19-Bundesliga: FC Bayern bestreitet Trainingslager und letzte Tests vor dem Ligastart gegen TSV 1860 München

Bis zum Ligaauftakt gegen die Münchner Löwen sind noch ein paar Wochen Zeit, die letzten Stellschrauben zu drehen. Neben einem einwöchigen Trainingslager in Oberstaufen stehen zudem noch Tests gegen die U19 des FC Augsburg und des schweizer Traditionsklubs Young Boys Bern. Im Trainingslager ist ein Spiel gegen die erste Garde des FV Weiler geplant.

Bevor es in der U19-Bundesliga wieder Rund geht, bestreitet die Talentschmiede der Bundesliga-Truppe des FC Bayern noch die letzte Generalprobe gegen die U19 des FC Heidenheim. Am 14. August startet die Saison gleich mit einem Kracher. Zum Auftakt wartet der Erzrivale TSV 1860 München, bevor es eine Woche später zum nächsten Derby zur SpVgg Unterhaching geht. Hoffnungsträger für die Saison wird auch Samuel Unsöld sein, der gerade erst einen neuen Vertrag bis 2025 unterschrieben hat. (Sebastian Isbaner)