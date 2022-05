FC Bayern München: U19 Talente Jonathans, Pavlovic und Dibrani verlängern

Von: Sebastian Isbaner

Teilen

Der FCB verlängert mit drei Nachwuchs-Talenten © Imago/Leifer

Der FC Bayern rüstet sich für die Zukunft. Die Münchner verlängern mit einem U19-Trio. Darunter bindet der FCB mit Dibrani sogar einen Spieler mit momentanem Kreuzbandriss.

München - Der FC Bayern München gab auf seiner Homepage in einer Pressemitteilung die Verlängerungen mit drei Jugendspielern bekannt. Die Münchner binden die U19-Talente Benjamin Dibrani, Aleksander Pavlovic und David Jonathans für die nächsten Jahre an den Verein. Der FCB plant die 18-Jährigen fest für die Zukunft der Amateurmannschaft ein. Sie sollen bei der Mission Wiederaufstieg in die 3.Liga mithelfen. Alle drei könnten dabei aber sogar nächstes Jahr auch noch in der U19 des Rekordmeisters kicken.

Trotz Kreuzbandriss: Dibrani bekommt das Vertrauen beim FCB

„Ich freue mich, dass Aleks, Benny und David auch die nächsten Jahre beim FC Bayern spielen und ihre Entwicklung bei uns fortsetzen werden“, sagt der sportliche Leiter am Campus, Holger Seitz. Auf Benjamin Dibrani müssen die Münchner allerdings erst noch verzichten. Der Mittelfeldmann erlitt in einem Testspiel Mitte April einen Kreuzbandriss. Vergangene Woche wurde er bereits erfolgreich am Knie operiert. Dibrani wechselte 2018 aus der Jugend des SSV Jahn Regensburg an die Isar.

Das Vertrauen von Seiten des Vereins hat der Jugendliche sicher. „Benny werden wir nach seinem Kreuzbandriss die nötige Zeit geben, wieder vollkommen fit zu werden und dann wieder angreifen zu können“, verspricht Holger Seitz. Deshalb verlängerte der FCB den Vertrag mit Dibrani bereits um weitere zwei Jahre bis 2024.

Pavlovic und Jonathans bleiben den Bayern weitere Jahre erhalten

Auch Aleksander Pavlovic verlängerte seinen Vertrag bis 2024. Im Sommer geht der gebürtige Münchner bereits in seine elfte Saison beim FC Bayern. Stürmer David Jonathans bleibt den Bayern sogar bis 2025 erhalten. Auch der Luxemburger U-Nationalspieler verlängerte sein Vertrag vorzeitig um drei weitere Jahre. 2020 wechselte der 18-Jährige in den Bayern-Nachwuchs. (Sebastian Isbaner)