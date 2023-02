PSG - FC Bayern: Hier können Sie das Achtelfinale heute live im TV und Stream sehen

Von: Andreas Apetz

Julian Nagelsmann und seine Bayern treffen im Achtelfinale der Champions League auf Paris Saint-Germain. © Frank Hoermann/imago

Im Achtelfinale der Champions League treffen der FC Bayern und Paris Saint-Germain aufeinander. Alle Informationen zur Übertragung.

Paris – Die Champions League geht wieder los und auf den FC Bayern wartet im Achtelfinale bereits die erste Mammutaufgabe. Am Dienstag, den 14. Februar, trifft der Rekordmeister auf Mannschaft von Paris Saint-Germain. Beim letzten Aufeinandertreffen im Jahr 2021 scheiterten die Münchner im Viertelfinale an den Parisern. Nach einer 2:3-Pleite vor heimischen Publikum reichte der 1:0-Auswärtssieg nicht für die nächste Runde aus.

Die sportliche Bilanz des Topduells ist ausgeglichen. In elf Aufeinandertreffen konnte PSG sechs Siege holen, die anderen fünf Partien gewann der FC Bayern. Beide Teams trafen dabei jeweils 15 Mal. Zudem hatten sowohl der FC Bayern als auch PSG nach dem Jahreswechsel mit Formschwächen zu kämpfen: Die Bayern ließen mit drei Unentschieden in Folge die Bundesliga-Konkurrenz gefährliche nahe kommen und Paris schied bereits im Achtelfinale den Französischen Pokals aus.

PSG mit Personalproblemen gegen den FC Bayern München

Beim französischen Gastgeber steht der Einsatz von gleich zwei Superstars auf der Kippe. Für Kylian Mbappé kommt das Spiel gegen den FC Bayern München nach einer Oberschenkelverletzung aller Voraussicht nach noch zu früh. Der Flügelspieler traf beim Hinspiel des letzten Champions League-Duells gleich doppelt gegen den FCB.

Champions League, Achtelfinale Paris Saint-Germain - FC Bayern München Anpfiff: 14. Februar, 21 Uhr Stadion: Parc des Princes, Paris

Neben dem bitteren Ausfall des jungen Franzosen ist auch der Einsatz von Lionel Messi gefährdet. Auch den argentinischen Weltmeister plagt der Oberschenkel. Bei der Achtelfinal-Pleite im Französischen Pokal gegen Olympique Marseille zog sich der 35-Jährige eine Blessur zu und sollte vom französischen Rekordmeister vorerst geschont werden. In Paris zeigt man sich jedoch zuversichtlich, dass der Weltfußballer bis zum kommenden Dienstag wieder fit sei.

Von den Ausfällen von Messi und Mbappé würde der FC Bayern massiv profitieren. Bayern-Cheftrainer Julian Nagelsmann lobte in einer Pressekonferenz am Freitag (10. Februar) dennoch den „herausragenden Kader“ des kommenden Achtfinalgegners. Der Verzicht auf die beiden Stars sei dennoch schmerzhaft: „Klar, das sind zwei Spieler, die besondere Fähigkeiten haben. Wenn uns zwei Topspieler fehlen würden, wären wir wohl auch einen Tick schlechter. Ich weiß nicht, ob er (Messi, d. Red.) ausfällt. Ich bereite die Mannschaft so vor, als würden beide spielen“, so der Bayer-Coach.

PSG gegen den FC Bayern München: Wo wird das Spiel live übertragen?

Die Begegnung in der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München wird nicht im Fernsehen übertragen. Weder der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch Pay-TV-Sender bieten das Achtelfinale an. Die Übertragungsrechte liegen für den kommenden Dienstag alleine bei Amazon. Die Streaming-Plattform Amazon Prime Video überträgt ab 20 Uhr live mit Sebastian Hellmann und den Experten Matthias Sammer, Mario Gomez und Josephine Henning aus dem Parc des Princes in Paris. Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes kommentieren das Spiel.

Begegnung: Paris Saint-Germain - FC Bayern München TV: - Live-Stream: Amazon Prime Video Live-Ticker: tz.de

FC Bayern im Live-Ticker auf tz.de

Wer über keinen Zugang zum Streaming-Anbieter Amazon Prime Video verfügt, der kann das gesamte Achtelfinale der Champions League zwischen dem FC Bayern München und PSG im Live-Ticker auf tz.de mitverfolgen. Auch dort verpassen keine Szene. (aa)