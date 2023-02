Hoeneß-Ansage an die Bayern-Bosse: Er will mehr FCB-Einfluss auf DFL und DFB

Von: Hanna Raif

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat einen Ratschlag an seine Nachfolger. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Der FC Bayern dominiert die Liga seit Jahren - doch er ist nicht bestimmend genug auf Verbandsebene. Das jedenfalls glaubt Uli Hoeneß.

München - Im Sommer 2010 ließ sich Uli Hoeneß mit folgenden Worten zitieren: „Wenn ich gewählt werde, wird es allen besser gehen.“ Der damalige Präsident des FC Bayern spekulierte auf den DFL-Vorsitz – die Pläne waren groß, hatten aber nicht lange Bestand. Keine halbe Woche später ruderte Hoeneß aus diversen Gründen zurück. Einer davon war die Familie, ein anderer der zeitliche Aspekt. Es blieb also beim Alten – und Reinhard Rauball schied erst 2019 aus.

„Es kann nicht sein, dass der wichtigste deutsche Verein da so wenig vertreten ist“

Ein BVB-Mann auf dem höchsten Posten der Deutschen Fußball Liga hat Tradition, könnte man sagen. Und bis dato wurde das vom FC Bayern auch so hingenommen. Aktuell leitet Hans-Joachim Watzke die Geschicke, was allerdings nicht heißt, dass der FC Bayern keinen Einfluss nimmt. Der im Sommer scheidende Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen sitzt als einfaches Mitglied im achtköpfigen Gremium, Vorstandsboss Oliver Kahn hat zwar bis dato kein offizielles Amt, tut seine Meinung aber durchaus kund. Es kam daher für die Verantwortlichen eher überraschend, was Hoeneß am Donnerstag im Rahmen einer Talkrunde in Hannover in den Raum warf. Beziehungsweise: dass der Ehrenpräsident ihnen öffentlich Druck machte.

„Der Einfluss des FC Bayern auf den deutschen Fußball im Bereich DFL und DFB ist mir zu wenig“, sagte der 71-Jährige – und führte aus: „Es kann nicht sein, dass der wichtigste deutsche Verein da so wenig vertreten ist.“ Das Ungleichgewicht unter den führenden deutschen Vereinen auf dieser Ebene habe allerdings „nicht nur etwas mit Watzke selbst zu tun“, sagte Hoeneß. „Sondern auch damit, dass unsere Leute ein bisschen zu zurückhaltend sind.“ Der Ehrenpräsident machte den „personellen Neuanfang mit Oliver Kahn und Herbert Hainer“ für die derzeitigen Strukturen verantwortlich und stellte klar: „Deswegen hat Watzke jetzt einen kleinen Vorsprung.“ Lange allerdings werde dieser nicht mehr zu halten sein, denn: „Wie immer im Leben ist Dortmund anschließend wieder Zweiter.“



FCB hielt sich nach dem frühen WM-Aus im Hintergrund

Hoeneß sprach damit aus, was in der öffentlichen Wahrnehmung nach dem frühen WM-Aus ankam: Während Watzke, als DFL-Boss auch Vize-Präsident des DFB, vor jeder Kamera stand, hielten sich die Bayern mangels Führungsämtern in der Krisen-Kommunikation im Hintergrund. Hinter den Kulissen aber mischten sie mit. Es war kein Zufall, dass Hainer damals für eine „starke DFL“ warb und ankündigte: „Der FC Bayern wird sich da sehr aktiv, vor allem Oliver Kahn in der Person als Vorstandsvorsitzender, einbringen.“ Spätestens, wenn Dreesen den Verein im Juli verlässt – und sein DFL-Amt niederlegt –, dürfte das auch offiziell der Fall sein.



Bis dahin konzentrieren sich die Bayern auf die Gremien, denen sie schon angehören. So wenige sind das übrigens nicht. In der Taskforce des DFB sitzen Karl-Heinz Rummenigge und Kahn, international vertritt das Duo den FC Bayern in der UEFA-Exekutive sowie in der ECA. Auch da gibt es viel zu tun. Jeden Tag. Hanna Raif

