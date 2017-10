Uli Hoeneß und Jupps Heynckes: Eine ganz besondere Beziehung

Gute Freunde kann niemand trennen! Das wusste schon Franz Beckenbauer. Der beste Beweis sind Uli Hoeneß und Jupp Heynckes. Jetzt feiern die beiden Spezl beim FC Bayern offenbar ein Wiedersehen. Wir blicken auf die lange Freundschaft.

Hoeneß und Heynckes lernen sich Anfang der 70er-Jahre kennen. Der eine spielt in München, der andere in Mönchengladbach. In der deutschen Nationalmannschaft aber sind sie vereint. Jupp: „Damals haben sich die Bayern-Spieler und die Gladbacher sehr gut verstanden.“

Das gute Klima führt zum Erfolg. 1972 werden Hoeneß und Heynckes Seite an Seite Europameister. Zwei Jahre später setzt sich das deutsche Team die Krone auf. Weltmeister im eigenen Land!

1979 zwingt ein Knorpelschaden Hoeneß zum Karriereende mit nur 27 Jahren. Er wechselt in das Management des FC Bayern. Heynckes, sieben Jahre älter als sein guter Freund, hat seine aktive Laufbahn zu diesem Zeitpunkt bereits beendet. Er wird im Alter von 34 der bis dahin jüngste Bundesliga-Trainer der Geschichte. Die beiden Frühstarter halten Kontakt. Heynckes lobt: „Uli hat es in Deutschland als Erster verstanden, dass man einen Fußballklub wie ein Wirtschaftsunternehmen führen muss. Er verkörpert das extreme Anspruchsdenken der Münchner.“ Hoeneß sagt über seinen Spezl später: „Du bist ein Mann, auf den man sich verlassen kann. Du bist ein Vorbild an Einsatz, Willen und Menschlichkeit.“

1982 folgt ein einschneidendes Ereignis: Hoeneß stürzt auf dem Weg zum Länderspiel mit einer Privatmaschine ab. Der FCB-Manager überlebt als Einziger der vier Insassen. Heynckes erinnert sich: „Ich wusste, wie schlecht es ihm ging und habe nach ein paar Tagen versucht, Kontakt aufzunehmen.“ Sie telefonieren eine Stunde lang. Jupp: „Zum Ende des Gesprächs sagte Uli: Irgendwann wirst du Trainer beim FC Bayern.“

Und er hält sein Wort! 1987 lotst der Manager Hoeneß den Trainer Heynckes nach München. Es folgen zwei deutsche Meisterschaften – doch 1991 kommt die Krise, und Uli setzt Jupp vor die Tür. Hoeneß sagt später: „Ich habe in meinem sportlichen Leben einen ganz großen Fehler gemacht. Das war, als ich zusgestimmt habe, dass wir uns von dir trennen.“

Der Manager berichtet: „Wir waren bei mir zu Hause und haben beide geheult wie die Schlosshunde. Da ist Freundschaft entstanden. Da ist was entstanden fürs Leben.“ Heynckes meint: „Ich schätze Uli nicht nur, sondern Uli Hoeneß ist eine Person, zu der ich blindes Vertrauen habe.“

Hoeneß bleibt beim FCB, Heynckes zieht durch Europa. Er trainiert unter anderem Athletic Bilbao und Real Madrid. 2009 folgt die zweite Zusammenarbeit: Jürgen Klinsmann muss gehen, Heynckes übernimmt für die letzten fünf Spiele. Der Rheinländer führt den FCB direkt in die CL.

Zwei Jahre später die erneute Heynckes-Rückkehr – und wie: 2012 verliert Bayern in der CL das Finale dahoam gegen Chelsea. Doch Heynckes gibt nicht auf, holt 2013 das Triple. Hoeneß meint: „Du hast nicht verzagt. In der Rückrunde spielten wir mit den besten Fußball, den der FC Bayern je gesehen hat.“ Fortsetzung folgt.

Jonas Austermann