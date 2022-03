FC Bayern gegen Union Berlin: Sky oder DAZN? Hier läuft die Bundesliga heute live

Von: Tim Althoff

Teilen

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann vor dem Spiel gegen Union Berlin. © Sven Simon / Imago

Der FC Bayern München muss im Titelkampf Union Berlin schlagen. Wir erklären Ihnen, wo das Bundesligaspiel heute live im TV und Stream übertragen wird.

München ‒ Während das Umfeld und die Führungsetage des FC Bayern München mal wieder für eine Schlagzeile nach der anderen sorgt, muss die Mannschaft gegen Union Berlin dringend wieder einen Dreier einfahren. Durch das gewonnene Nachholspiel gegen Mainz 05 ist Bundesliga-Rivale Borussia Dortmund auf vier Punkte an die Bayern herangerückt. In den letzten beiden Spielen holte der Rekordmeister jeweils nur einen Punkt. Wenn der BVB weiter auf Abstand gehalten werden soll, muss ein Sieg gegen die Köpenicker her.

Für das Vorhaben wird vor allem Top-Stürmer Robert Lewandowski gebraucht. Um den ranken sich jedoch einige Gerüchte, Lewy soll aufgrund seiner aktuellen Vertragssituation unzufrieden sein. Das Arbeitspapier läuft noch bis 2023, die Gespräche über eine Verlängerung hätten wohl noch nicht begonnen. Ob Lewandowski mit klarem Kopf in das Top-Spiel des 27. Spieltags gehen kann, wird sich zeigen. Niklas Süle wird jedenfalls sicher ausfallen. Der Innenverteidiger, der im kommenden Sommer zu Borussia Dortmund wechseln wird, hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen.

FC Bayern München - Union Berlin: FCU fällt ins Mittelfeld

Die letzten Spiele von Gegner Union Berlin liefen ebenfalls nicht positiv. Die Überraschungsmannschaft der letzten Jahre war in der Hinrunde auf bestem Wege, erneut lange um die europäischen Plätze mitzuspielen, wurde aber von der Konkurrenz eingeholt und droht nun, ins graue Mittelfeld der Liga abzurutschen. In den letzten sechs Liga-Spielen gab es nur einen Sieg, zuletzt musste die Mannschaft von Urs Fischer einen Stuttgarter Ausgleich in der Schlussminute des Spiel hinnehmen.

Der Leistungsabfall ist wohl am einfachsten mit den personellen Änderungen in der Winterpause zu begründen. Top-Spieler Max Kruse wechselte überraschend zum VfL Wolfsburg und ließ sich von einem lukrativen Angebot überzeugen. Zuvor soll es Unstimmigkeiten mit Trainer Fischer gegeben haben. Zu allem Überfluss hat sich Borussia Mönchengladbach im Berliner Abwehrzentrum bedient und Abwehrchef Marvin Friedrich abgeworben. Dass die zwei Stützen in der Rückrunde fehlen, hat sich früh bemerkbar gemacht. Gegen die Bayern kann es nur darum gehen, so lange wie möglich das Unentschieden zu halten.

Die Bilanz beider Teams im direkten Vergleich: In den fünf bisherigen Bundesliga-Duellen blieb Union ohne Sieg gegen den Rekordmeister. Es stehen drei Siege für Bayern (2:1, 2:0, 5:2) und zwei Unentschieden (1:1, 1:1) zu Buche. Anpfiff ist am Samstag, 19. März 2022, um 18.30 Uhr in der Allianz Arena.

Bundesliga heute live: Wird FC Bayern - Union Berlin im Free-TV übertragen?

Nein, die Bundesliga wird nur für ausgewählte Spiele im Free-TV übertragen. Alle anderen laufen entweder im Pay-TV oder werden von Streaming-Diensten angeboten.

Lesen Sie auch Bayern - Leipzig live: Wo läuft das Top-Spiel heute im TV und Stream? Der FC Bayern München empfängt RB Leipzig zum Top-Spiel am Wochenende. Hier erfahren Sie, wo der Bundesliga-Kracher heute live im TV und Stream übertragen wird. Bayern - Leipzig live: Wo läuft das Top-Spiel heute im TV und Stream? Bundesliga: So endete FC Bayern München gegen 1. FC Nürnberg Im Freistaat-Derby gegen den 1. FC Nürnberg konnte der FC Bayern München den nächsten Sieg in der Bundesliga einfahren. Bundesliga: So endete FC Bayern München gegen 1. FC Nürnberg

Bundesliga heute live: Wo läuft Bayern gegen Union im TV und Stream?

Wer das Top-Spiel am Samstagabend live schauen möchte, wird ein Sky-Abo brauchen. Die Partie wird von dem Pay-Sender auf Sky Sport Bundesliga 1 HD gezeigt. Die Vorberichte mit Sebastian Hellmann und Lothar Matthäus beginnen um 17.30 Uhr, eine Stunde später - um 18.30 Uhr - ist Anpfiff. Wolff-Christoph Fuss führt als Kommentator durch das Spiel.

Alternativ kann das Spiel im Live-Stream über Sky Go und Sky Ticket geschaut werden. Während Sky Go für alle Kunden kostenlos ist, kann Sky Ticket auch von Nicht-Kunden für einen Monat- oder Jahres-Preis gebucht und genutzt werden.

Bundesliga heute live: Die Übertragung von Bayern - Union in der Übersicht

Begegnung FC Bayern München - 1. FC Union Berlin Anpfiff 18.30 Uhr TV Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport Bundesliga UHD Live-Stream Sky Go, Sky Ticket Live-Ticker tz.de Highlights im Free-TV ZDF (Samstag, 23 Uhr)

FC Bayern München - Union Berlin: Bundesliga heute im Live-Ticker

Sollten Sie keine Gelegenheit haben, das Bundesligaspiel live im TV zu verfolgen, können Sie den Live-Ticker von tz.de aufrufen. Dort verpassen Sie keine wichtige Szene der Begegnung. (ta)