Ex-Bayern-Star übernimmt Besiktas Istanbul - er feierte mit dem FCB zwei Meisterschaften

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Valerien Ismael (hintere Reihe rechts) als Bayern-Profi bei einem Spiel am 28.07.2005. Seine Teamkollegen in der hinteren Reihe: Roy Makaay, Martin Demichelis, Michael Ballack, Lucio, Willy Sagnol; vorn: Jens Jeremies, Sebastian Deisler, Michael Rensing, Owen Hargreaves und Ali Karimi. © imago

Er feierte mit Bremen das Double und mit Bayern zwei Meisterschaften: Valerien Ismael hat einen türkischen Spitzenclub als Trainer übernommen.

Istanbul/München: Ein Ex-Bayern-Profi heuert am Bosporus als Tainer an: Valerien Ismael (46) ist neuer Coach des türkischen Meisters Besiktas Istanbul. Das teilte der Traditionsklub am Freitag mit. Ismael unterschrieb einen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison. Besiktas ist momentan Tabellenachter in der SüperLig.

Valerien Ismael: Bei West Brom entlassen - nun übernimmt er Besiktas Istanbul

Ismael war Anfang Februar beim englischen Zweitligisten West Bromwich Albion entlassen worden. Zuvor war er unter anderem als Trainer in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg und dem 1. FC Nürnberg tätig gewesen. Als Profi hatte Ismael in Deutschland für Werder Bremen, den FC Bayern München und Hannover 96 gespielt.

Valerien Ismael Geburtstag: 28.09.1975 (Alter: 46) Geburtsort: Straßburg (Frankreich) Trainerstationen: Besiktas Istanbul, West Brom, FC Barnsley, Linzer ASK, Apollon Smyrnis (Griechenland), VfL Wolfsburg, 1. FC Nürnberg, Hannover 96 Spielerstationen: Hannover 96, FC Bayern München, Werder Bremen, Racing Straßburg, RC Lens, Crystal Palace

Mit Werder holte er 2004 das Double aus Meisterschaft und Pokal. Anschließend wechselte er zum FC Bayern - mit den Isarstädtern wurde er 2006 und 2008 Meister. (cg mit dpa)