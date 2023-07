FC Bayern trauert um Vereinslegende Monika Schmidt

Von: Marius Epp

Monika Schmidt ist verstorben. © FC Bayern München

Monika Schmidt ist verstorben. Der FC Bayern trauert um seine Meisterspielerin, die als eine der Wegbereiterinnen für den Frauenfußball im Klub galt.

München – Eine wahre Legende des FC Bayern ist am vergangenen Sonntag im Alter von 71 Jahren verstorben: Der Rekordmeister trauert in einer Pressemitteilung um seine ehemalige Spielerin Monika Schmidt. Die torgefährliche Antreiberin, die in stolzen 520 Spielen für den FC Bayern 378 Treffer erzielte, spielte eine wichtige Rolle in der Entwicklung des Frauenfußballs bei den Münchnern.

Bayern-Präsident Herbert Hainer verabschiedete sich mit emotionalen Worten von Schmidt: „Persönlichkeiten wie Monika Schmidt haben dem Frauenfußball den Weg bereitet, der FC Bayern ist ihr zu großem Dank verpflichtet. Sie wird immer einen Platz in der Geschichte unseres Vereins haben.“

FC Bayern trauert um „prägende“ Ex-Spielerin Monika Schmidt

Karin Danner, ehemalige Mitspielerin und langjährige Abteilungsleiterin: „Monika Schmidt war eine der prägenden Spielerinnen des FC Bayern und wird immer in unseren Herzen bleiben. 378 Tore in 520 Spielen sprechen für sich – und sagen dennoch längst nicht alles über ihre Bedeutung für den deutschen Frauenfußball aus. Ich bin stolz, viele Jahre an ihrer Seite gewesen zu sein.“

1970 wurde die Frauenfußball-Abteilung des FC Bayern gegründet – Monika Schmidt war eine treibende Kraft. Der größte Erfolg der Mittelfeldspielerin war 1976 der Gewinn der Deutschen Meisterschaft.

Monika Schmidt – Frauenfußball-Pionierin des FC Bayern

„Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie ich den Pokal hochgehalten hab. Das war Glück pur“, sagte Monika Schmidt einst. Im Finale traf sie mit einem Linksschuss aus gut zwölf Metern zum 2:1. Noch vier weitere Male erreichte sie mit Bayern das Meisterschaftsfinale, 15-mal feierte sie die Bayerische Meisterschaft.

Kurzzeitig trainierte sie die zweite Mannschaft des FC Bayern und unterstützte die Frauenfußballabteilung noch bis 2019 im organisatorischen Bereich. Informationen über ihre Todesursache veröffentlichte der FC Bayern zunächst nicht. (epp)