Mehrere Monate Pause: Kreuzbandriss bei Bayern-Star

Von: Florian Schimak

Bittere Nachrichten für den FC Bayern: Der Rekordmeister muss lange auf einen Abwehrspieler verzichten. Bouna Sarr zog sich einen Kreuzbandriss zu.

München – Ist das bitter!

Bouna Sarr hat sich am Freitag im Training beim FC Bayern einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt damit mehrere Monate aus. Wie die Münchner mitteilten, wurde der Senegalese bereits operiert.

Fraglich, ob Sarr damit nochmal im Bayern-Trikot auflaufen wird, da der Vertrag des 31-Jährigen im Sommer 2024 ausläuft.

Der Rechtsverteidiger war 2020 für eine Ablöse von acht Millionen Euro von Olympique Marseille an die Säbener Straße gewechselt. Allerdings konnte er dort die Erwartungen nie erfüllen.

Insgesamt absolvierte Sarr in den dreieinhalb Jahren bei den Bayern lediglich 33 Partien. Dabei gelang ihm ein Treffer und vier Vorlagen.

In seiner Zeit in München hatte Sarr immer wieder Verletzungsprobleme. So fiel er nach einer Knie-OP im vergangenen Herbst drei Monate aus. Immer wieder machte dem Africa-Cup-Sieger von 2022 Patellasehnenprobleme zu schaffen.

Nun die schwere Verletzung mit Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie. (smk)