Bayern-Neuzugang Guerreiro verletzt: Katastrophen-Start samt Krücken

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke

Raphael Guerreiro wird dem FC Bayern München vorerst verletzt fehlen. Ein denkbar unglücklicher Start für den Neuzugang.

München – Beinahe hätte er es wieder in Rekordzeit geschafft. Als Raphael Guerreiro vor acht Jahren vom BVB verpflichtet wurde, brauchte es genau drei Auftritte, ehe Thomas Tuchel über ihn sagte: „Er ist auf dem besten Weg zum Trainerliebling.“

Raphael Guerreiro Geboren: 22. Dezember 1993 (Alter 29 Jahre) in Le Blanc-Mesnil Vereine im Profibereich: SM Caen, FC Lorient, Borussia Dortmund, FC Bayern München Vertrag beim FC Bayern bis: Juni 2026 Größte Erfolge: 1x Europameister, 2x DFB-Pokalsieger, 1x Nations-League-Sieger

FC Bayern: Tuchel und Guerreiro kennen sich noch aus BVB-Zeiten

Und die Worte, die der jetzige Bayern-Coach nach der Wiedervereinigung mit dem Portugiesen wählte, hörten sich ähnlich an. „Ich kannte ihn – und alles hier bestätigt meinen Eindruck.“ Das war am Donnerstag. Und am Samstag kam alles anders.



Die Meldung, die der FC Bayern verschickte, war vergleichsweise klein, für Guerreiro und den Verein, der ihn unbedingt haben wollte, ist sie aber das Gegenteil davon. Eine echte Schrecksekunde hat es da im Vormittagstraining gegeben, schnell war klar, dass Guerreiro schwerer verletzt ist. Er musste vom Feld getragen werden. Die Gewissheit kam kurz später: Muskelbündelriss in der linken Wade, rund fünf bis sechs Wochen Ausfallzeit.

Wird dem FC Bayern wohl erst im September zu Verfügung stehen: Neuzugang Raphael Guerreiro. © Simon/Imago

FC Bayern kann frühestens im September auf Guerreiro bauen

Das heißt: Ein Pflichtspiel-Debüt für den neuen Arbeitgeber wird es frühestens im September geben, realistisch betrachtet nach der Länderspielpause. Bis dahin sind vier Testspiele, ein Supercup und drei Bundesliga-Partien ohne den 29-Jährigen zu absolvieren. Und für ihn selbst eine Menge Rückstand aufzuholen. Der Worstcase für jemanden, der gerade einen neuen Job angetreten hat.



Tatsächlich wirkte Guerreiro am Tegernsee spritzig, steuerte zum 27:0 gegen den FC Rottach-Egern einen Treffer bei, lachte viel. Sein Einstandslied „Toi Plus Moi“ vom französischen Popsänger Grégoire gelang beim Teamabend bestens, seine ersten Worte klangen hochmotiviert. „Ich habe oft gegen Bayern gespielt, selten gewonnen. Nun bin ich froh, die Farben des FC Bayern zu tragen“, hatte Guerreiro gesagt – und sich voll in den Dienst der Mannschaft gestellt.

All das hörte sich nach Muster-Profi an. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Transfer – obwohl ablösefrei – mit Blick auf die Verletztenakte von Guerreiro risikobehaftet war. 65 Spiele verpasste der Portugiese in seiner BVB-Zeit allein aufgrund von muskulären Problemen, von Verhärtung bis Riss, von Wade bis Hüfte war alles dabei.

Guerreiro ist da anfällig, muss sein Training dosieren. Die aktuellen Belastungen kamen nun wohl zu früh. In die Arena kam er am Sonntag an Krücken – und gab zu: „Es ist hart.“ (hlr, bok)