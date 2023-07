Tuchel-Wunschspieler Walker trägt bei Sieg über Bayern Kapitänsbinde – und tanzt mit Fans

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Der FC Bayern München verliert das Testspiel gegen Manchester City in Tokio mit 1:2. Tuchels Wunschspieler Kyle Walker stand als Kapitän in der City-Startelf.

Tokio – Als Kyle Walker (33) die Katakomben des Nationalstadions in Tokio verließ, legte er noch kurz eine heiße Sohle aufs Parkett. Eigentlich wollte der Wunschspieler des FC Bayern schon durch den Ausgang huschen, da pfiff ihn Teamkollege Jack Grealish (27) zurück und machte den Noch-Verteidiger von Manchester City auf zwei japanische Fans aufmerksam, die spontan tanzend ein Kyle-Walker-Ständchen anstimmten - und Walker tanzte mit. Ob der englische Nationalspieler sich bald in München so zugänglich gibt?

Trotz Niederlage ordentlicher Auftritt des FC Bayern

Fakt ist: Bei dem 1:2 (0:1) der Bayern im Japan-Testspiel gegen City führte Walker seinen derzeitigen Arbeitgeber als Kapitän aufs Feld und stand dementsprechend in der Startelf. Ein erster Hinweis, dass der Transfer wohl nicht in der japanischen Hauptstadt über die Bühne gehen wird? Entsprechende Nachfragen ließ der Abwehrmann unbeantwortet, als er nach seiner Tanz-Einlage die Mixed Zone dann doch verließ. Bayern-Trainer Thomas Tuchel (49) bekam von der Party-Laune seines Wunschspielers nichts mehr mit. Er war bereits im Mannschaftsbus auf dem Weg zum Teamhotel und analysierte das Spiel wie folgt: „Grundsätzlich ist es ein großer Schritt im Vergleich zum ersten Spiel gegen Rottach-Egern. Wir sind gerade angekommen und hatten erst ein paar Trainingseinheiten, dazu der Jetlag. Dafür war es ordentlich.“

Aber eben nicht immer: Dayot Upamecano (24) ließ sich in der ersten Hälfte von City-Youngster Rico Lewis (18) nach 22 Minuten düpieren, wodurch James McAtee (20) früh zur City-Führung treffen konnte. Doch Bayern hatte mit Mathys Tel (18) auch ein Top-Talent in Torlaune. Der Ausgleichstreffer des Franzosen blieb aber ohne Effekt, weil Aymeric Laporte (29) kurz Abpfiff den zweiten Treffer des Abends für den Champions-League-Sieger markierte. „Es war das erste richtige Vorbereitungsspiel. Es sind noch Sachen, die wir verbessern müssen, aus solchen Partien können wir lernen“, sagte Jamal Musiala (20).

Manchester Citys Kyle Walker hatte im Testspiel FC Bayern Kingsley Coman vollkommen unter Kontrolle. © imago/Osada

Kane weiter im Fokus des FC Bayern

Die Startelf von Tuchel war auf jeden Fall ein Fingerzeig für die anstehenden Pflichtspiele im Supercup zu Hause gegen RB Leipzig (12. August) und den Bundesligastart in Bremen eine Woche später. Das Mittelfeldzentrum werden mit großer Wahrscheinlichkeit Joshua Kimmich (28) und Konrad Laimer (26) besetzen. Leon Goretzka (28) blieb gegen Manchester erneut nur ein Bankplatz. In der Innenverteidigung mussten Matthijs de Ligt (23) und Neuzugang Kim Minjae (26) angeschlagen passen, aber auch dieses Duo dürfte gesetzte sein, wenn es fit ist. Und in der Offensive wirbelten in der ersten Hälfte die altbekannten Kräfte: Leroy Sané (27), Kingsley Coman (27), Musiala und in der Sturmspitze Serge Gnabry (28). „Wir waren sehr bemüht, die Sachen umzusetzen, die wir umsetzen wollten. In gewissen Dingen müssen wir auch noch zulegen. Das ist nicht verwunderlich nach zehn Tagen. Es ist okay. Das Ergebnis können wir verkraften in dem Moment der Vorbereitung. Weiter geht’s“, so die Marschroute von Tuchel.

Was auffiel: Ein Stürmer hätte dem durchaus flotten Spiel der Münchener gut getan. Einer wie Harry Kane (29)? Tuchels Antwort: „Es ist kein Geheimnis, dass wir eine neue Nummer neun suchen. Ich habe keine neuen Erkenntnisse erwartet vom Spiel. Aber es ist ja auch das Schwierigste vorne. Wir hatten ein paar Umschaltmöglichkeiten in hohem Tempo. Wir hatten aus dem Positionsangriff Möglichkeiten. Wir hätten uns auf jeden Fall mehr Torchancen herausspielen und besser abschließen können.“ (Manuel Bonke, Philipp Kessler)