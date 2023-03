Drei Bayern-Stars direkt betroffen: Brazzo startet große Verlängerungsoffensive

Von: Florian Schimak

Beim FC Bayern will man in Sachen Vertragsverlängerung in den kommenden Monaten Nägel mit Köpfen machen. Vor allem bei drei Stars.

München – Geht jetzt alles ganz schnell beim FC Bayern?

An und für sich haben die Münchner in Sachen Vertragsverlängerung keine Eile. Die Arbeitspapiere der Top-Stars laufen allesamt bis mindestens 2024 – erst kürzlich wurde der Kontrakt von Eric Maxim Choupo-Moting um ein Jahr ausgedehnt.

Vertragsverlängerungen beim FC Bayern: Top-Trio steht im Fokus

Nun schieben Hasan Salihamidzic und Marco Neppe die Kaderplanung aber weiter voran. Der Vertrag von Lucas Hernandez soll alsbald verlängert werden. Auch als Zeichen der Wertschätzung für den derzeit verletzten Abwehr-Star (Kreuzbandriss).

Darüber hinaus stehen die Zeichen bei Benjamin Pavard inzwischen nicht mehr auf Abschied, sondern auf Vertragsverlängerung. Der Franzose darf nun endlich auf seiner Lieblingsposition in der Innenverteidigung ran und überzeugt dabei. Zuletzt gelang dem 26-Jährigen gegen den FC Augsburg gar ein Doppelpack.

Pavard und Hernandez vor Verlängerung beim FC Bayern

Was den Bayern-Bossen besonders gefällt: Pavard ist nicht mehr so reserviert. Er feierte nach dem Sieg in Paris mit den Fans lange nach Abpfiff und war nach dem Weiterkommen gegen PSG, wo er gesperrt fehlte, als Edel-Ultra auf der Tribüne der Allianz Arena unterwegs.

Außerdem forciert der FC Bayern offenbar eine Vertragsverlängerung mit Alphonso Davies, wie der kicker berichtet. Demnach hätte der Rekordmeister dem Linksverteidiger bereits signalisiert, dass man den Kontrakt, der bis 2025 läuft, vorzeitig ausdehnen möchte. Erste Gespräche sollen bereits stattgefunden haben.

Alphonso Davies beim FC Bayern: Münchner wollen Vertrag ausdehen

Davies fühlt sich in München wohl und kann sich einen längeren Verbleib vorstellen. Zumal die WM 2026 in Kanada stattfindet – bis dahin möchte der 22-Jährige in seinem gewohnten sportlichen Umfeld bleiben. Ein weiterer wichtiger Faktor: Jamal Musiala!

Er ist Davies‘ bester Kumpel beim FC Bayern. Beide verstehen sich auf und neben dem Platz gut. Auch Musiala steht bis 2026 an der Säbener Straße unter Vertrag – und selbst da sollen die Bosse im Hintergrund schon an einer Verlängerung arbeiten.

Brazzo startet große Verlängerungswelle – was wird aus Müller und Neuer?

Brazzo und Co. feilen also mit Voraussicht am Bayern-Kader der Zukunft. Ablösefreie Wechsel wie der von David Alaba zu Real Madrid will man so verhindern. Spannend wird zu sehen sein, wie man bei den Personalien Manuel Neuer und Thomas Müller (beide bis 2024) verfährt.

Bei Keeper Neuer wird man abwarten, wie der Kapitän nach seiner Verletzung zurückkommt. Weiterhin ist der Plan des bald 37-Jährigen, dass er im Sommer die Vorbereitung absolviert. Beim Ur-Bayer Müller ist eine Verlängerung um ein weiteres Jahr ebenfalls alles andere als utopisch.

Diese Personalien sind aber derzeit noch kein Prio-Thema. Da stehen andere Stars aktuell weiter oben. So wie Hernandez, Pavard und Davies. (smk)