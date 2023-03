FC Bayern verlängert mit Abwehrtalent Liam Morrison

Von: Jörg Bullinger

Teilen

Liam Morrison hat seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2025 verängert. © Imago Images/Sven Leifer

Liam Morrisons Karriere an der Isar geht weiter. Der Innenverteidiger hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim FC Bayern verlängert.

München - Innenverteidiger Liam Morrison bleibt beim FC Bayern. Der schottische U21-Nationalspieler hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag um zwei Jahre verlängert und bleibt bis 2025 in München. Das hat der Rekordmeister am Dienstag per Pressemitteilung bekannt gegeben.

„Liam ist ein großer, kopfball- und zweikampstarker Innenverteidiger, der auf dem Platz immer alles für seine Mannschaft gibt. Er bringt vieles mit, um sich auf seiner Position im Profifußball zu behaupten“, sagt NLZ-Leiter Jochen Sauer nach der Unterschrift unter das neue Arbeitspapier des Youngsters. „Deswegen freuen wir uns sehr über seine Vertragsverlängerung und sind sehr gespannt auf seinen weiteren Weg.“

FC Bayern München: Liam Morrison ist unter U23-Trainer Holger Seitz Stammspieler

Morrison kam im Sommer 2017 von Celtic Glasgow zum FC Bayern. Zunächst zeigte der Schotte sein Können in der U17 (14 Spiele, zwei Tore). Über die U19 (13 Spiele, ein Tor) führte der Weg des Junioren-Nationalspielers zu den kleinen Bayern. In bisher 13 Einsätzen für die U23 gelang Morrison ein Treffer.

„Die vergangenen Jahre waren durch Corona und Verletzungen nicht einfach für mich“, wird der 19-Jährige in der Pressemitteilung des Klubs zitiert. „Aber ich habe mich beim FC Bayern immer sehr wohlgefühlt, komme immer besser in Form und freue mich jetzt umso mehr auf die Zukunft.“

Unter Demichelis-Nachfolger Holger Seitz blüht der Abwehrspieler tatsächlich auf und blieb bisher von weiteren Rückschlägen verschont In allen vier Spielen unter dem neuen Coach stand Morrison die volle Distanz auf dem Platz und feierte mit dem Nachwuchs der Roten drei Siege.