FC Bayern, Leverkusen, Stuttgart: Flotter Dreier um die Winterkrone

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Leverkusen, FC Bayern, Stuttgart – Dreikampf an der Tabellenspitze der Bundesliga. Wird der VfB zum Zünglein an der Waage im Kampf um die Winterkrone?

München – Der VfB Stuttgart könnte zum Zünglein an der Waage im Kampf um die Winterkrone in der Bundesliga werden. Sowohl Spitzenreiter Bayer Leverkusen als auch der FC Bayern müssen noch gegen das Überraschungsteam aus Schwaben ran, das aktuell den dritten Tabellenplatz belegt.

Leverkusen hadert mit Unentschieden gegen Dortmund

Den Anfang macht die Werkself am Sonntag in Stuttgart (15.30 Uhr, DAZN), während der FC Bayern München am Samstag bei Eintracht Frankfurt zu Gast sind (15.30 Uhr, Sky) und mit einem Sieg zumindest über Nacht an die Tabellenspitze klettern könnten – obwohl sie nach der Absage der Union-Partie ein Spiel weniger auf dem Konto haben.

Die Leverkusener haben durch das 1:1 (0:1) gegen Borussia Dortmund wichtige Punkte im Kampf um die Winter-Meisterschaft liegen gelassen. „Ein Punkt ist nicht schlecht, aber es hätte besser sein können. Unsere Leistung war gut genug, um zu gewinnen“, lautete das Fazit von Bayer-Trainer Xabi Alonso (42).

BVB-Trainer Terzic zollt Bayer Leverkusen Respekt

Dortmund-Trainer Edin Terzic (41) zollte dem Gegner ebenfalls Respekt: „Leverkusen spielt eine außergewöhnliche Saison. Das muss man neidlos anerkennen. Xabi und sein Team haben sehr viele Dinge richtig gemacht in den letzten Wochen und Monaten. Sie sind immer noch unbesiegt.“

Richtig: Bayer bleibt das einzige Team aus den europäischen Top-Ligen, das in dieser Saison wettbewerbsübergreifend noch unbesiegt ist. Wenn es nach den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters geht, darf sich das am Sonntag in Stuttgart gerne ändern.

Öffentliches Training des FC Bayern verschoben

Eine Woche später sind die Bayern selbst gegen den VfB gefordert – und für die Münchner gilt für diese und die darauffolgende Partie beim VfL Wolfsburg: Verlieren verboten! Am heutigen Dienstag starten die Bayern-Kicker mit der Vorbereitung auf das Spiel gegen Frankfurt. Eigentlich hätte die Einheit öffentlich sein sollen, doch die Verantwortlichen an der Säbener Straße haben sich wegen des Schnee-Chaos dazu entschlossen, das Fan-Training auf Sonntag (10.30 Uhr) zu verschieben.

„Grund sind die weiter anhaltenden winterlichen Witterungsbedingungen in München, die zu einer zu großen Verletzungsgefahr für die Besucherinnen und Besucher führen: Die Zugangswege an der Säbener Straße sind nicht frei zugänglich, zusätzlich haben sich Eisflächen gebildet“, heißt es auf der Vereinshomepage. (bon, pk)

