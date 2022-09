FC Bayern gegen den VfB Stuttgart: Hier sehen Sie die Bundesliga heute live im TV und Stream

Von: Andreas Apetz

Ein Transfer, der mächtig Eindruck macht: Superstar Sadio Mané kam vom FC Liverpool zu den Bayern. © imago

Am 6. Spieltag der Bundesliga spielt der FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart um die Tabellenführung. Wo das Spiel live übertragen wird, erfahren Sie hier.

München – Es ist der 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Am Samstagnachmittag nimmt der FC Bayern München den VfB Stuttgart in der Allianz-Arena in Empfang. Nach dem zweiten Unentschieden in Folge gegen Union Berlin dürstet es dem Rekordmeister nun wieder nach einem Sieg. Momentan stehen die Bayern nur auf dem dritten Tabellenplatz. Mit drei weiteren Zählern auf dem Konto könnte man nach dem Spieltag wieder die Tabellenführung übernehmen.

Die Statistik verspricht ein Schützenfest. In den letzten drei Duellen zwischen München und Stuttgart fielen 13 Tore – elf davon erzielte der FC Bayern. Ein Blick in die jüngste Vergangenheit zeigt allerdings, dass die Partie gegen den VfB Stuttgart kein Selbstläufer wird. Denn beim letzten Aufeinandertreffen teilten sich beide Mannschaften die Punkte nach einem 2:2-Unentschieden. Wie sieht es dieses Mal aus?

Bundesliga, 6. Spieltag FC Bayern München - VfB Stuttgart Anpfiff: 09. September 2022, 15.30 Uhr Stadion: Allianz-Arena, München

FC Bayern München: Goretzka gegen den VfB Stuttgart in der Startelf?

Drei Tage nach dem überzeugenden 2:0-Erfolg bei Inter Mailand in der Champions League und drei Tage vor dem Königsklassen-Highlight gegen den FC Barcelona spielt der deutsche Rekordmeister gegen den VfB Stuttgart um die Tabellenführung. Doch mit welchem Personal plant Cheftrainer Julian Nagelsmann? Wer darf spielen? Wer muss geschont werden vor dem Duell mit Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski?

Ein potenzieller Startelf-Rückkehrer ist Leon Goretzka. Der Mittelfeldspieler gab nach längerer Verletzungspause in der Champions League sein Comeback. Gegen Inter Mailand stand Goretzka ab der 61. Spielminute auf dem Rasen. In den nächsten Spielen möchte Goretzka nicht mehr nur eingewechselt werden: „Jetzt bin ich dann aber auch bereit zu starten“, so Goretzka laut der Bild. Gegen den VfB könnte er das Mittelfeld hinsichtlich der anstehenden Partie in der Champions League entlasten und wieder in die erste Elf aufrücken.

Obwohl die Partien zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart üblicherweise recht einseitig verlaufen, zeigt sich Trainer Matarazzo kämpferisch: „Wir haben die Chance, zu zeigen, was wir draufhaben und werden das Spiel nicht abschenken“, so der Schwaben-Trainer im Gespräch mit dem SWR. Stuttgart muss verletzungsbedingt auf Nikolas Nartey, Tanguy Coulibaly und Laurin Ulrich verzichten muss. Zudem fehlen Josha Vagnoman und Luca Pfeiffer gesperrt.

Wo ist FC Bayern München gegen Stuttgart live im TV zu sehen?

Das Duell am Samstagnachmittag zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart wird ausschließlich beim Pay-TV-Sender Sky live zu sehen sein. Der Sender zeigt alle Einzelspiele sowie die Konferenz. Das Bayern-Spiel beginnt um 15.30 Uhr. Die Übertragung startet schon um 14 Uhr mit den Vorberichten. Ab 15.15 Uhr gibt es die ersten Bilder live aus dem Stadion.

Sky Sport HD und Sky Sport Bundesliga 1 HD zeigen die Partie in der Samstagskonferenz. Das Match zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart gibt es auf den Sendern Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 HD.

Wo gibt es das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Stuttgart im Live-Steam?

Die Streaming-Rechte liegen ebenfalls bei Sky und sind nur mit einem gültigen Abonnement verfügbar. Wer bereits Kunde ist, kann das Spiel FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart ohne zusätzliche Kosten auf Sky Go sehen.

Sollten Sie das Spiel ohne TV-Abo schauen wollen, können Sie die Partie über den Sky-Streamingservice WOW buchen. Je nach abgeschlossenem Paket ist WOW monatlich oder jährlich kündbar.

Begegnung: FC Bayern München - VfB Stuttgart TV: Sky Live-Stream: Sky Go, WOW Live-Ticker: tz.de

FC Bayern München gegen VfB Stuttgart im Live-Ticker auf tz.de

Eine alternative Möglichkeit um das Spiel mitzuverfolgen, finden Sie auf tz.de. Dort können Sie die wichtigsten Spielszenen und Ereignisse der Partie in unserem Live-Ticker nachlesen. (Andreas Apetz)