FC Bayern gegen den VfB Stuttgart live im TV und Stream: Hier sehen Sie den Bundesliga-Kracher

Von: Alexander Kaindl

Der FC Bayern München trifft am 15. Bundesliga-Spieltag auf den VfB Stuttgart. Wir zeigen Ihnen, wo Sie das Spitzenspiel live im TV und Stream sehen können.

München – Kurz vor Weihnachten geht es in der Bundesliga nochmal richtig zur Sache: Der FC Bayern München erwartet den VfB Stuttgart am Sonntag, 17. Dezember, zum Spitzenspiel in der Allianz Arena. Anstoß ist erst um 19.30 Uhr – gerade für Bayern-Fans ein ungewohntes Szenario. Wir zeigen Ihnen, wo die Partie live im TV und Stream übertragen wird.

FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart live im TV und Stream

Die Rechte der Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart liegen exklusiv beim Streaming-Anbieter DAZN .

. Für DAZN benötigen Nutzer ein kostenpflichtiges Abonnement. Die Vorberichte starten um 18.45 Uhr. Anpfiff ist um 19.30 Uhr.

benötigen Nutzer ein kostenpflichtiges Abonnement. Die Vorberichte starten um 18.45 Uhr. Anpfiff ist um 19.30 Uhr. Die Partie wird im TV auf dem Sender DAZN 1 übertragen.

übertragen. Der DAZN-Live-Stream ist über die Website oder App des Streaming-Anbieters mit entsprechendem Login abrufbar.

Spitzenspiel in der Bundesliga: Hoeneß kehrt mit Stuttgart zum FC Bayern zurück

Für Trainer Sebastian Hoeneß ist das nächste Topspiel des VfB Stuttgart beim FC Bayern München am kommenden Sonntag eine „schöne“ Konstellation. „Es ist ein besonderes Spiel, nicht weil wir ihnen auf den Fersen sind, sondern weil ich natürlich eine Vergangenheit in München habe und natürlich eine gewisse Verbundenheit“, sagte der Sohn von Dieter Hoeneß und Neffe von Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß am Sonntag bei DAZN nach dem 1:1 (1:0) der Schwaben gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen.

Hoeneß trainiert den VfB seit Anfang April und hat die Schwaben vom Fast-Absteiger der vergangenen Saison zu einem Bundesliga-Spitzenteam in dieser Spielzeit geformt. Vor seiner ersten Bundesliga-Station in Hoffenheim hatte er die Bayern-Amateure trainiert und sie in der Saison 2019/20 als Aufsteiger in der 3. Liga auf Platz eins geführt. Gerade in dieser Woche werden keine Handy-Nachrichten mit den Bayern ausgetauscht, sagte Hoeneß.

FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart: Respekt auf beiden Seiten

Als Tabellendritter liegen die Stuttgarter derzeit nur einen Punkt hinter den Münchnern, die allerdings ein Spiel weniger absolviert haben. „Das wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel, auf das wir uns sehr gut vorbereiten müssen. Wir werden hart arbeiten“, kündigte VfB-Neu-Nationalspieler Chris Führich an.

Die Münchner hatten am Samstag mit dem 1:5 bei Eintracht Frankfurt heftig gepatzt. Sie werden schon in der Champions League am Dienstag bei Manchester United ein paar Dinge gutmachen wollen, meinte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth – und genau so war es: Bayern besiegte Manchester United mit 1:0 und blickt nun schon auf die Auslosung des Champions-League-Achtelfinals am Montagmittag. Zuvor müssen sie aber natürlich erstmal mit dem VfB fertig werden.

FC Bayern spielt sich in Manchester für Stuttgart warm

Kapitän Manuel Neuer warnte vorab: „Stuttgart hat das Momentum, ein sehr gutes Team, das gut zusammengewachsen ist, und einen Top-Trainer. Das ist ein sehr ernstzunehmender Gegner.“

Die Bayern aber, meinte er, hätten aus den Fehlern von Frankfurt „gelernt“, gegen Manchester mit einer „stabilen Achse“ überzeugt und die „Basics“ gezeigt, die es immer brauche. Trainer Thomas Tuchel lobte die „Energie und Intensität“ gegen einen Gegner, der aber nur dem Namen nach top war. Egal. „Heute waren wir wieder da!“, rief Vorstandschef Jan-Christian Dreesen beim Bankett in Nordwestengland: „Das ist das, was wir vom FC Bayern kennen.“ Auch gegen den VfB Stuttgart? (akl/dpa/sid)