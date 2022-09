FC Bayern gegen Stuttgart: Hitzlsperger wünscht sich „0:4-Schlappe – Bayern chancenlos gegen VfB“

Von: Hanna Raif

Teilen

Thomas Hitzlsperger freut sich auf das Duell FC Bayern gegen VfB Stuttgart. © Robin Rudel/Imago

Thomas Hitzlsperger hat sich aus dem Fußballgeschäft zurückgezogen. Im Interview spricht der frühere VfB-Boss über seine Zeit in Stuttgart und die Partie gegen den FC Bayern.

München – In der Allianz Arena wird Thomas Hitzlsperger am Samstag (15.30 Uhr) nicht auf der Tribüne sitzen. Wenn sein VfB Stuttgart beim FC Bayern gastiert, bevorzugt der 40-Jährige – bis März noch Sportvorstand bei den Schwaben – den Platz vor dem Fernseher. Er will sich auf den Fußball konzentrieren – und glaubt an die Chance des Außenseiters. Über dessen Philosophie und seine Zeit beim VfB spricht er im tz-Interview.

Herr Hitzlsperger, Sie waren mal für eine Ausgabe Chefredakteur des Magazins „11 Freunde“ – welche Schlagzeile würden Sie gerne am Montag über das Spiel des VfB Stuttgart beim FC Bayern lesen?

Hitzlsperger: (lacht) Das kommt drauf an, in welcher Zeitung.



In unserer natürlich.

Hitzlsperger: Dann nehme ich: „0:4-Schlappe: Bayern chancenlos gegen VfB.“



Bislang ist Stuttgart noch sieglos. Hat man da selbst in München Druck?

Hitzlsperger: Man weiß, dass man Außenseiter ist – trotzdem bleibt der Anspruch, das Maximum zu erreichen. Ich habe das Spiel der Bayern in Mailand gesehen. Die Mannschaft ist sehr gut – aber auch sie ist zu bezwingen. Außerdem hat es in der Rückrunde der vergangenen Saison zu einem 1:1 gereicht – wichtig für den Klassenerhalt.



Heuer prognostizieren Sie dem VfB einen oberen Platz in der zweiten Tabellenhälfte.

Hitzlsperger: Dabei bleibe ich auch nach dem Saisonstart. Allerdings sollten sie nicht ins letzte Drittel rutschen. Wenn man dort zu lange verharrt, wird es sehr anstrengend. Ich glaube aber daran, weil ich ausreichend Qualität sehe. Und weil inzwischen auch eine Kontinuität auf der Trainerposition herrscht, die vieles vereinfacht. Pellegrino Matarazzo ist seit fast drei Jahren im Amt – das ist eine neue Qualität für den VfB.



Von der Stuttgarter Kaderschmiede profitiert auch der FC Bayern.

Hitzlsperger: Absolut. Gegen Inter waren einige davon auf dem Platz: Benjamin Pavard, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, alle auf brutal hohem Niveau – das ist schon auch eine Auszeichnung. Es hat den VfB viele Jahre ausgezeichnet, aber irgendwann hat man diese Stärke eingebüßt. Deshalb war es mir damals wichtig, diesen Weg wieder einzuschlagen. Mehr Geld in den Nachwuchs – und die Spieler besser ausbilden als andere Klubs. Das ist die Zukunftssicherung. Aber man muss halt wissen, dass das nicht in sechs Monaten umzusetzen ist.



Ein großer Spieler ist weg. Ist der VfB ohne Sasa Kalajdzic so wie Bayern ohne Robert Lewandowski?

Hitzlsperger: Beim VfB hat man mit Luca Pfeiffer den Weg gewählt, Kalajdzic eins zu eins zu ersetzen. Bei den Bayern geht man einen anderen Weg. Julian Nagelsmann kommt damit aber sicher genauso gut klar.



Müssen Sie über die Luxusprobleme schmunzeln?

Hitzlsperger: Natürlich habe ich in Stuttgart in anderen Dimensionen gedacht, aber jeder Verein hat eben seine eigenen Themen. Für die Bayern ist die Bundesliga keine so große Belastung wie für andere Klubs. Aber sie haben ja auch den Anspruch, die beste Mannschaft in Europa zu sein. Ich sage es mal so: Wenn der VfB im Viertelfinale gegen Villarreal rausfliegen würde, gäbe es nicht so viele enttäuschte Gesichter in Stuttgart wie zuletzt bei den Bayern (lacht).



Die Anschlussfrage nach der Langeweile in der Liga ist beantwortet, oder?

Hitzlsperger: Sie begleitet uns ja schon eine ganze Weile. Es hat sich aber nichts geändert. Es ist aus Bayern-Sicht nachvollziehbar, dass sie ihren Platz in der Champions League behaupten wollen und einen Kader unterhalten, der den anderen Klubs überlegen ist. Für die Bundesliga problematisch. Dennoch strömen die Menschen in die Stadien. Das Spiel fasziniert nach wie vor.



Wer hat Abi? Die Schulbildung der Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

Sie haben sich trotzdem aktuell zurückgezogen. Haben Sie mit etwas Abstand einen klaren Blick auf Ihre Funktionärszeit – und den Abgang?

Hitzlsperger: Der VfB ist nach wie vor in meinem Herzen. Ich habe zehn Jahre meines Lebens beim VfB verbracht – das hat mich geprägt. Ich habe das Geschehene für mich analysiert. Was gut gelaufen ist, was weniger gut gelaufen ist. Es war für mich eine überragende Zeit, weil ich in jungen Jahren schon so viel erleben und gestalten durfte. Ich hatte immer wieder Menschen, die mich gefördert und mir etwas zugetraut haben. Und gleichzeitig habe ich anderen Menschen im Verein Verantwortung übertragen und Sie in ihrer Entwicklung unterstützt. Dafür bin ich sehr dankbar.



Geht man als junger Manager – wie auch Hasan Salihamidzic – durch ein Stahlbad?

Hitzlsperger: Das ist unterschiedlich. Simon Rolfes und Marcel Schäfer zum Beispiel wurden in ihren Klubs langsam herangeführt, das ist ein guter Weg. Aber es gibt halt auch Leute, die einfach ins kalte Wasser geworfen werden oder sich halt trauen, zu springen. Weil man es ihnen zutraut, weil sie robust sind. Hasan Salihamidzic hat Kritik einstecken müssen. Dass er diesen Sommer aber so gelobt wurde, freut mich. Man merkt, dass er viel aushalten kann, aber auch brutalen Ehrgeiz und Mut hat. Er trifft Entscheidungen, hält die Konsequenzen aus und jammert nicht.



Was ist in Stuttgart das Problem? Provinzdenken in einer Wirtschaftsmetropole?

Hitzlsperger: Der Verein ist nach wie vor groß. Aber man hat in der wichtigen Phase, als national und international immer mehr Geld an die besten Klubs verteilt wurde, keinen Erfolg gehabt. Durch zwei Abstiege hat der VfB so viel Rückstand hinnehmen müssen, dass der Anschluss immer schwieriger wurde. Dazu kommt die Traditionsvereins-Debatte, die ich hautnah miterlebt habe. Ich finde sie gut, sie ist wichtig. Aber manchmal ist man in einem so großen Apparat wie in Stuttgart halt nicht so beweglich wie zum Beispiel Mainz oder Augsburg oder Freiburg.



Ist das unruhige Umfeld mit dem beim FC Bayern zu vergleichen?

Hitzlsperger: Das ist ein wenig anders gelagert. Aber es nehmen schon rund um den VfB viele Menschen teil. Das ist schön, weil der Verein bewegt – und mir deutlich lieber, als wenn die Menschen sich abwenden würden. Im Erfolgsfall ist das ein Traum, bei Misserfolg tut es aber richtig weh.



Interview: Hanna Raif