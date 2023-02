FC-Bayern-Aufstellung gegen Bochum: Nagelsmann bringt Gnabry, Davies auf der Bank

Von: Marcus Giebel, Patrick Mayer

Holt er Alphonso Davies auf die Bank? Bayern-Trainer Julian Nagelsmann (l.) wird sich so seine Gedanken über den Kanadier machen. © IMAGO / Kirchner-Media

Vor der Reise nach Paris wartet noch der VfL Bochum auf den FC Bayern. Mit welcher Aufstellung könnte Julian Nagelsmann das Heimspiel angehen? Der Coach muss auf jeden Fall improvisieren.

Update vom 10. Februar, 14.20 Uhr: Die Aufstellung der Bayern ist da. Serge Gnabry gehört seit Längerem mal wieder zur Anfangsformation. Winter-Neuzugang Joao Cancelo startet erneut. Kingsley Coman muss trotz seines Doppelpacks gegen den VfL Wolfsburg (4:2) auf der Bank Platz nehmen. Dasselbe gilt für den formschwachen Alphonso Davies.

Aufstellung des FC Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Cancelo - Goretzka - Sané, Musiala, Müller, Gnabry - Choupo-Moting

Aufstellung des FC Bayern: Wen bringt Julian Nagelsmann in der Viererkette?

Update vom 10. Februar, 13.55 Uhr: Welche Aufstellung wählt Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gegen den VfL Bochum? Seit der WM-Pause ist Linksverteidiger Alphonso Davies überhaupt nicht mehr in Form. Gut möglich also, dass Nagelsmann den Kanadier heute (erstmal) auf der Bank lässt.

Kommt der Niederländer Daley Blind zu seinem Startelf-Debüt? Oder darf Joao Cancelo links statt rechts ran? Fakt ist: Im Mittelfeld ist Stratege Joshua Kimmich gesperrt, nachdem der Schwabe gegen den VfL Wolfsburg die gelb-rote Karte kassiert hatte. So wird Leon Goretzka wohl als einziger „Sechser“ auflaufen und Nagelsmann auf ein 4-1-4-1 umstellen.

Aufstellung des FC Bayern: Bochum als Aufgabe, PSG im Fokus

Erstmeldung vom 10. Februar: München – Noch ein Spiel, dann steht endlich der erste Teil des Champions-League-Krachers gegen Paris St. Germain vor der Tür. Auf den nicht nur die Fans seit der Auslosung vor Monaten hinfiebern. Zuvor aber ist der FC Bayern an diesem Samstag noch im Heimspiel gegen den VfL Bochum (ab 15.30 Uhr bei uns im Live-Ticker) gefordert.

Diesmal können die Roten gegenüber ihrem direkten Verfolger Union Berlin vorlegen. Denn die Köpenicker greifen erst am Samstagabend im Topspiel des 20. Bundesliga-Spieltags bei RB Leipzig wieder ins Geschehen ein.

Auf dem Papier wartet eine Pflichtaufgabe auf das Team von Trainer Julian Nagelsmann, schließlich sind die Gäste aus dem Ruhrpott mit nur drei Punkten aus zehn Partien die schwächste Auswärtsmannschaft der Liga. Allerdings gewann der VfL eben auch vier seiner jüngsten sechs Bundesliga-Spiele.

FC Bayern gegen Bochum: Kimmich fehlt – aber Upamecano und Choupo-Moting wieder dabei

Für den Bayern-Coach stellt sich die Frage, wie viel Rotation er sich erlauben kann, angesichts der Herkulesaufgabe drei Tage später in Paris. Oder ob er doch lieber weitgehend der dort eingeplanten Elf eine Möglichkeit verschafft, sich unter Wettkampfbedingungen einzuspielen. Im Vergleich zum 4:2 in Wolfsburg wird es gezwungenermaßen Veränderungen geben. Während sich einige Stars zurückmelden, muss Joshua Kimmich nach seiner Gelb-Roten Karte zuschauen.

Im Tor ist die Sache ohnehin klar: Yann Sommer wird beginnen. Der Schweizer, der seinen Spitznamen auf den Handschuhen zur Schau trägt, hat sich noch rein gar nichts zu Schulden kommen lassen und genießt das Vertrauen von Team und Trainer. Sven Ulreich wird also erneut auf der Bank Platz nehmen. Beide werden demnächst mit Michael Rechner einen neuen Torwarttrainer bekommen, der bisherige Hoffenheimer beerbt den entlassenen Toni Tapalovic.

FC Bayern und das Personalpuzzle: Rückt Cancelo nach links oder muss Pavard auf die Bank?

In der Abwehrkette spricht rechts hinten vieles für Joao Cancelo, der ohne Anlaufschwierigkeiten bereits zu einer festen Größe im Bayern-Team geworden ist. Eine Alternative wäre Benjamin Pavard, denn der Franzose muss sehr wahrscheinlich seine bevorzugte Position im Zentrum wieder abtreten. Falls die Leihgabe von Manchester City anstelle des zuletzt wackeligen Anthony Davies links gefragt ist, könnte der abwanderungswillige Ex-Stuttgarter doch in der Startelf bleiben.

Die Innenverteidigung werden diesmal die in der Hinrunde als Duo etablierten Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano bilden. Der ehemalige Leipziger meldet sich nach Problemen im Adduktorenbereich und am Zeh wieder einsatzbereit. „Er hat gesagt, er hat keine Schmerzen mehr“, erklärte Nagelsmann am Freitag auf der Pressekonferenz, blieb aber vorsichtig: „Die Struktur ist sehr belastet bei ihm.“ Nebenmann de Ligt hat sich derweil längst fest gespielt, im Jahr 2023 noch keine Pflichtspielminute verpasst.

Wie sich der Trainer links hinten entscheidet, ist derweil eine deutlich spannendere Frage. Davies wirkte zuletzt nicht immer sicher, war aber stets gesetzt, wenn eine Viererkette aufgeboten wurde. Neben Cancelo wäre auch Daley Blind eine Alternative. Der erste von drei Winterzugängen kam bislang jedoch erst zu 38 Einsatzminuten und ist offenbar noch keine wirkliche Startelfoption. Die Abwehr könnte dennoch der Mannschaftsteil sein, in dem die größten Umbaumaßnahmen vonstattengehen werden.

FC Bayern muss Kimmich ersetzen: Goretzka übernimmt und bekommt wohl Musiala an seine Seite

Im zentralen Mittelfeld muss mit Kimmich der verlängerte Arm von Nagelsmann ersetzt werden. In dessen Rolle wird Leon Goretzka schlüpfen, wie der Coach bereits offenbarte. Vom gebürtigen Bochumer erwartet er, „nicht irgendwo rumzurennen, sondern die Position zu halten“.

Da Ryan Gravenberch wegen seiner Knieprobleme erst in Paris wieder einsatzbereit sein soll, werden die übrigen Positionen im Mittelfeld zwangsläufig offensiver besetzt. Hier sollte sich auch der omnipräsente Jamal Musiala wiederfinden, der in Wolfsburg hinter der Spitze wirbeln durfte und die „Wölfe“ mit seinem Traumtor zum Heulen brachte. Auch wenn der gebürtige Schwabe, dem ein neuer Vertrag winken soll, eine Reihe weiter vorne deutlich mehr Gefahr ausstrahlt, wird er in der aktuellen Personalnot neben Goretzka gebraucht.

Bilden sie das Mittelfeld-Duo gegen Bochum? In Abwesenheit von Joshua Kimmich könnte Jamal Musiala (r.) neben Leon Goretzka (l.) rücken. © IMAGO / Revierfoto

FC Bayern in der Offensive: Müller muss noch mehr Leader sein – Gnabry wohl wieder auf der Bank

Die offensive Dreierreihe sollten diesmal Leroy Sane, Thomas Müller und Kingsley Coman bilden. Das Trio ist Serge Gnabry derzeit einen Tick voraus, Sadio Mane fehlt weiter wegen einer Verletzung am Wadenbeinköpfchen. Coman machte zuletzt mit einem frühen Doppelpack auf sich aufmerksam, wurde von Nagelsmann als „extrem wichtiger“ sowie „außergewöhnlicher Spieler“ gepriesen.

Müller hat seine Position durch seine jüngsten Leistungen wieder gestärkt und sollte in Abwesenheit von Kimmich als Leader ohnehin noch mehr gefragt sein. Sane will derweil sicher beweisen, dass er es viel besser kann als in Wolfsburg.

FC Bayern im Angriff: Choupo-Moting kommt sehr wahrscheinlich zurück ins Team

Vorne drin meldet sich Eric Maxim Choupo-Moting nach überstandener Magen-Darm-Grippe zurück. Beim Kameruner lobte Nagelsmann explizit dessen Qualitäten bei der Verwertung von Flanken und generell im Strafraum. Der gebürtige Hamburger glänzte in diesem Jahr bereits in Leipzig und in Mainz als erfolgreicher Vollstrecker.

Hinter Choupo-Moting muss Mathys Tel weiter auf seine Chance lauern. Der 17-Jährige kam 2023 in jeder Liga-Partie ins Spiel, am vergangenen Sonntag sogar für eine halbe Stunde. Als Mittelstürmer käme auch Gnabry infrage, was dem ehemaligen Bremer und Hoffenheimer gleich mehrere Türen ins Team öffnen kann – aber allem Anschein nach erst während des Spiels.

Einmal mehr wird sich aber auch zeigen, dass der Bayern-Kader durchaus auf Kante genäht ist. Bei sechs Ausfällen (Neuer, Kimmich, Gravenberch, Mane, Lucas Hernandez und Noussair Mazraoui) bleiben wohl nur noch fünf erfahrene Feldspieler für die Bank: neben den bereits zuvor genannten noch Josip Stanisic und Bouna Sarr. Damit winkt Paul Wanner nach seinem zweiten direkt sein dritter Bundesliga-Einsatz. (mg)