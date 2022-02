FC Bayern beim VfL Bochum jetzt im Live-Ticker: Stromausfall kurz vor Anpfiff - Nagelsmann überrascht

Von: Florian Schimak

Niklas Süle könnte gegen Bochum auf ungewohnter Position zum Einsatz kommen. © IMAGO / Passion2Press

Der FC Bayern reist am 22. Spieltag zum Aufsteiger VfL Bochum. Dabei muss Trainer Julian Nagelsmann auf seinen Kapitän verzichten. Die Partie im Live-Ticker.

Der Rekordmeister muss am 22. Spieltag beim Aufsteiger ins Ruhrgebiet reisen

Ein wichtiger Spieler steht FCB-Coach Nagelsmann nicht zur Verfügung

Die Partie im Live-Ticker

VfL Bochum: Esser - Gamboa, Bella Kotchap, Leitsch, Soares - Losilla - Antwi-Adjei, Rxhbecaj, Osterhage, Holtmann - Locadia FC Bayern: Ulreich - Pavard, Upamecano, Süle, Hernandez - Kimmich - Gnabry, Müller, Sané, Coman - Lewandowski Tore: -

1. Minute: Anstoß! Die Kugel in Bochum rollt.

FC Bayern beim VfL Bochum jetzt im Live-Ticker: Stromausfall kurz vor Anpfiff

Update vom 12. Februar, 15.25 Uhr: Stromausfall in Bochum! Kein Flutlicht, keine Stadion-Hymne von Herbert Grönemeyer. Und auch keine Anzeigetafel. Das Fernsehbild aber geht noch. Immerhin.

Update vom 12. Februar, 15.21 Uhr: Schiedsrichter der Partie des FC Bayern beim VfL Bochum ist heute übrigens Robert Schröder aus Hannvoer. Er wird die Partie im Vonovia-Ruhrstadion gleich anpfeifen.

Update vom 12. Februar, 15.04 Uhr: Offenbar beginnt der FC Bayern doch mit einer Viererkette! Das verriet Julian Nagelsmann soeben kurz vor dem Spiel bei Sky. „Wir werden mit einer Vierkette starten, haben eine gewisse Idee für heute“, so der FCB-Coach: „Wir können aber auch wieder zurückswitchen zur Dreierkette.“

Variabilität ist also heute das Zauberwort der Bayern in Bochum. In knapp einer halben Stunde geht es an der Castropper Straße los. Wird sind schon heiß!

Update vom 12. Februar, 14.29 Uhr: Ist das etwa ein Süle-Hammer bei der Aufstellung des FC Bayern? Bringt Julian Nagelsmann den Abwehrmann, der im Sommer zum BVB geht, etwa auf der Sechs? Corentin Tolisso sitzt in jedem Fall gegen Bochum zunächst auf der Bank.

Ansonsten setzt Coach Nagelsmann auf die gewohnte Startelf mit Kingsley Coman und Serge Gnabry als „Joker“, also sehr offensive Außenverteidiger. Lassen wir uns mal überraschen, was der Trainer zur Formation sagt.

FC Bayern beim VfL Bochum heute im Live-Ticker: Wilde Haaland-Gerüchte kurz vor Anstoß

Erstmeldung vom 12. Februar: Bochum - Der FC Bayern* kann am 22. Spieltag seinen Vorsprung auf „Verfolger“ Borussia Dortmund am Samstag auf zwölf Punkte (!) ausbauen. Allerdings vorausgesetzt, das Team von Julian Nagelsmann* schlägt den Aufsteiger vom VfL Bochum. Außerdem wäre der neue Abstand auch nur bis Sonntag von Dauer, weil da dann der BVB gegen Union Berlin ran darf.

Bei den Schwarz-Gelben gibt es derweil Gerüchte um Erling Haaland, dessen Ausrüstervertrag mit Nike ausläuft. Konkurrent Adidas wirbt um den norwegischen Top-Stürmer. Ein Anzeichen für einen Wechsel zum FC Bayern? Oder macht doch Real Madrid das Rennen? Eine Entscheidung wird es so schnell vermutlich nicht geben.

Fest steht beim FC Bayern derweil, dass Keeper Manuel Neuer ausfällt. Der Kapitän wurde Anfang der Woche am Knie operiert und wird dem Rekordmeister vier bis sechs Wochen fehlen. In Bochum wird ihn Sven Ulreich ersetzen. Ansonsten hat Trainer Nagelsmann eigentlich wenig Grund zum Wechseln. Jamal Musiala fällt wegen seiner Corona-Infektion aus, Niklas Süle wird trotz seiner Abschieds im Sommer in Richtung Dortmund spielen.

Einzig eine milde Rotation in Hinblick auf die Champions League am Mittwoch bei RB Salzburg wäre denkbar. (smk) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA