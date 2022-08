Einzelkritik zum Bochum-Kantersieg: Die fast perfekte Bayern-Gala

Von: Marius Epp, Manuel Bonke, Philipp Kessler

Der FC Bayern verbreitet Angst und Schrecken in der Bundesliga. Mit dem 7:0 gegen Bochum ist der Saisonstart endgültig gelungen. Die Einzelkritik.

Bochum - Revanche sowas von gelungen: Der FC Bayern demontiert den VfL Bochum am 3. Spieltag der Bundesliga mit 7:0 (hier im Ticker zum Nachlesen) und setzt ein weiteres Statement an seine Konkurrenten.

Mit Jamal Musiala fehlte der überragende Spieler der letzten Wochen, doch das war dem Team von Julian Nagelsmann keine Sekunde anzumerken. Leroy Sané und Kingsley Coman spielten zum ersten Mal von Beginn an und legten - wie die meisten anderen Bayern-Stars - eine Gala-Leistung aufs Parkett.

Wer war am besten, wer fiel ab? In der tz-Einzelkritik gibt es fünfmal die Note eins.

Manuel Neuer

Hatte Glück, dass sein Fehlpass in der 16. Minute, als in Asano unter Bedrängnis setzte, ohne Folgen blieb. Ansonsten souverän, mit zwei guten Paraden in der Schlussviertelstunde. Note: 2

Benjamin Pavard

Der französische Weltmeister von 2018 war in Bochum der offensivere der Außenverteidiger, schaltete sich immer wieder ins Angriffsspiel der Bayern ein. Seine Flanken können noch besser werden – aber immerhin entstand nach seiner Hereingabe in der Folge das 3:0. Note: 3

Dayot Upamecano

Zuletzt spielte er bärenstark, gegen Bochum fiel der Innenverteidiger zu Beginn des Spiels mit ein paar Unsicherheiten auf. Danach fing er sich. Note: 3

Matthijs de Ligt

Sein erstes Spiel für den FC Bayern von Anfang an. Der Niederländer spielte aufgrund eines Bänderrisses mit Schiene an der rechten Hand. Er gab in der Defensive sofort Kommandos, war der Abwehrchef. Und: Der torgefährliche Innenverteidiger traf per Kopf zum 2:0 (25.). Starkes Startelf-Debüt. Note: 1

Lucas Hernandez

Seinen 100. Pflichtspiel-Einsatz für den FC Bayern bestritt er als Linksverteidiger. Offensiv ohne nennenswerte Szenen, defensiv hat er aber fast jeden Zweikampf gewonnen. Note: 2 (ab 62. Josip Stanisic: o.B.)

Marcel Sabitzer

Am 1:0 mitbeteiligt. Machte viele Wege. Ekliger Gegenspieler für die Bochumer und wichtig für den FC Bayern. Note: 2 (ab 62. Ryan Gravenberch: o.B.)

Joshua Kimmich

War der Taktgeber im Mittelfeld. Das 2:0 bereitete er mit einem Eckball vor. Das 5:0 hatte er kurz nach der Pause auf dem Fuß, schoss aber aus relativ kurzer Distanz übers Tor. Note: 1

Kingsley Coman

Wieder zurück von seiner Rotsperre aus der vergangenen Saison. Vorlage zum 1:0 und 4:0. Beim 3:0 drückte er den Ball selbst über die Linie (33.). Holte den Elfmeter heraus. Effektiver kann man kaum spielen. Note: 1

Leroy Sané

Stand zum ersten Mal in dieser Saison in der Startelf – und erzielte gleich in der Anfangsphase das Tor zum 1:0 (4.). Wenig später zwang er Keeper Riemann zu einer Parade. Der Offensiv-Star war extrem dynamisch, spielte auch seine Schnelligkeit aus. Zum Beispiel in der 20. Minute, als ihm die Kugel beim Abschluss über den Spann rutschte – da wäre ein Pass im Sechzehner auf den mitlaufenden Kollegen die bessere Entscheidung gewesen. War am 6:0 beteiligt, in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so auffällig. Aber insgesamt ein Top-Auftritt von ihm. Note: 1

Thomas Müller

War ebenfalls am Sané-Tor mitbeteiligt. Auch am 3:0 hat er mitgewirkt. Ein Distanzschuss gegen Ende der ersten Halbzeit war gefährlich, ging aber am Bochumer Kasten vorbei. Insgesamt aber der Angreifer, der am wenigsten Torgefahr ausstrahlte. Note: 3 (ab 67. Serge Gnabry: Erzielte das 7:0 (76.), für eine Note wurde er aber zu spät eingewechselt.)

Lange Zeit der unauffälligste der Bayern-Offensiven. Kurz vor der Pause wurde ein Tor von ihm aufgrund eines Handspiels aberkannt, nur Sekunden später traf er dann zum 4:0 (43.). Das 5:0 erzielte der Senegalese eiskalt per Elfmeter (59.). Note: 1 (ab 72. Gabriel Vidovic: Gab die Vorlage zum 7:0. Für eine Note wurde er aber zu spät eingewechselt.) (pk, bok)