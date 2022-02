Pressestimmen zur Bayern-Blamage: Münchner erregen Aufsehen - „Brutale Ohrfeige für den FCB“

Von: Patrick Mayer

Bedient: Thomas Müller (li.) und Kingsley Coman vom FC Bayern. © Ina Fassbender / AFP

Der FC Bayern kommt nach der Blamage von Bochum in den nationalen und internationalen Medien nicht gut weg. Wir fassen die Pressestimmen zusammen.

München/Bochum - Diese Abreibung hatte es in sich: Der FC Bayern geht beim VfL Bochum in der ersten Halbzeit (1:4) regelrecht unter und verliert letztlich 2:4 beim Aufsteiger aus dem Westen. Ohne den verletzten Weltmeister Manuel Neuer, der die Pleite machtlos vor dem heimischen Fernseher am Tegernsee mitverfolgen musste.

Bundesliga: FC Bayern blamiert sich beim VfL Bochum

Dayot Upamecano, Niklas Süle, Leroy Sané - die Münchner Superstars* der Fußball-Bundesliga* spielen teils weit unter ihren Möglichkeiten. Am Ende steht ein Spiel, das viele Fragen aufwirft. Vor allem mit Blick auf das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale der Bayern am Mittwoch bei Red Bull Salzburg (21 Uhr, hier im Live-Ticker).

Dieses regelrechte Nachbarschaftsduell haben folglich auch die österreichischen Medien bei der Analyse der Münchner Blamage im Ruhrgebiet im Blick. Eine Schweizer Boulevard-Zeitung schreibt von einer „Ohrfeige“, die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat eine „erstaunliche Vorführung“ gesehen, die Stuttgarter Zeitung eine „historische Schlappe für den FC Bayern*“. Wir fassen die Pressestimmen zur überraschend deutlichen Niederlage des deutschen Rekordmeisters* beim Bundesliga-Aufsteiger* zusammen.

Die Pressestimmen zum Debakel des FC Bayern beim VfL Bochum

Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.): „Erstaunliche Vorführung für den FC Bayern“

Süddeutsche Zeitung (SZ): „Feiertag tief im Westen - Bochum besiegt den FC Bayern“

Stuttgarter Zeitung: „Historische Schlappe für den FC Bayern - Serienmeister blamiert sich in Bochum“

Kicker: „Tunnel und Traumtore: Bochum schenkt Bayern vier Stück ein“

Pressestimmen: „Bayern von Aufsteiger vorgeführt“

Sport1: „Historische Klatsche! Bayern von Aufsteiger vorgeführt“

Bild-Zeitung: „Superstars getunnelt wie Amateure! Bochum demütigt Bayern“

Im Video: Fakten-Report - Bochum zwingt Bayern in die Knie

Kronen Zeitung (Österreich): „Irre! Bayern schlittert gegen Bochum in Debakel“

ÖSTERREICH: „Bayern verpatzen Generalprobe für Bullen-Hit“

laola1.at (Österreich): „Sensationssieg! Bochum entzaubert den FC Bayern“

Pressestimmen: „Brutale Ohrfeige für den FCB“

Blick (Schweiz): „Brutale Ohrfeige für den FCB - Bayern-Debakel in Bochum!“

