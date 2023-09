Hamann stänkert vor Bayern-Spiel gegen Tuchel

Von: Marius Epp, Marcel Schwenk

Didi Hamann nimmt bei Sky kein Blatt vor den Mund.

Beim FC Bayern ist die Wiesn-Stimmung nach dem 7:0-Kantersieg gegen den VfL Bochum auf dem Höhepunkt. Die Stimmen zum Spiel.

München – Wow! Der FC Bayern begeistert seine Fans in der Allianz Arena am fünften Bundesliga-Spieltag mit einem Tor-Spektakel. Der VfL Bochum kam beim 7:0 mächtig unter die Räder. Mit drei Toren und zwei Assists war Superstar Harry Kane der überragende Mann (zur Einzelkritik).

Am Sonntag geht es für die Bayern-Stars auf die Mannschafts-Wiesn – einen besseren Grundstein dafür hätte die Tuchel-Elf nicht legen können.

Wir haben die Stimmen zum Spiel von Sky und aus der Mixed Zone gesammelt.

Harry Kane (FC Bayern) nach dem Spiel über ...

... den Kantersieg: „Wir haben es einfach aussehen lassen. Es hätte auch ein schweres Spiel werden können, sie haben Mann gegen Mann verteidigt. Wir haben aber schnell gespielt und unsere Geschwindigkeit auf den Flügeln genutzt. Jeder hat heute sein Top-Level erreicht.“

... die Frage, ob er lieber im Doppelsturm spielt: „Das ist mir egal. Ich kann in allen Systemen spielen.“

... seinen anstehenden Besuch auf dem Oktoberfest: „Ich war noch nie dort. Ich freue mich darauf. Es wird ein gutes Gefühl sein, nach dem Sieg dort zu feiern. Ich will die Kultur kennenlernen – und da gibt es nichts Besseres, als morgen dabei zu sein.“

Didi Hamann (Sky-Experte) mit brüchiger Stimme vor dem Spiel über ...

... Thomas Tuchel: „Er hat Kimmich schwach gemacht in den letzten Wochen. Wenn du an ihn glaubst, musst du ihn stark machen. Das Gegenteil hat er getan. Schauen wir mal, ob die anderen noch auf ihn hören.“

Thomas Tuchel vor dem Spiel über ...

... den formstarken Leroy Sané: „Es gibt überall Optimierungsbedarf. Er hat noch einfache Ballverluste, ist manchmal schlampig in der Grundtechnik. Manchmal muss er abwägen, wann geht er ins Dribbling und wann verschafft ein klarer Pass einen Vorteil. Es hat ein eigenes Niveau, ist körperlich extrem widerstandsfähig und schnellkräftig. Er hat ein eigenes Limit, da muss er ran, dann kann er ein Spiel entscheiden.“

... Matthijs de Ligt: „Unzufriedenheit ist nie ein Kriterium. Es geht um Leistung und wie sich jemand in der Gruppe verhält. Wir haben Upa gestern aus dem Training rausgenommen, Matthijs ist im Training dran. Das muss heute sein, er kennt Nous von Ajax, die beiden können gut miteinander kommunizieren.“

... fehlende Typen in der Nationalmannschaft: „Ihr könnt das alles diskutieren, ihr fragt zu viel. Ein starker FC Bayern ist auch eine starke Nationalmannschaft, es gibt immer eine Schnittmenge.“

... den VfL Bochum: „Bochum ist extrem schnell im Spiel nach vorne. Sie haben in den bisherigen Spielen immer vier offensive Spieler sehr zentral gehabt. Sie haben schnelle Spieler, spielen gute Bälle in die Schnittstellen, sind mit sehr vielen Leuten vor dem Ball. So spielen direkt und aggressiv, in der gegnerischen Hälfte oft mit Manndeckung. Es wird eine Herausforderung, aus dem Druck rauszukommen und nach vorne zu spielen. Wir haben ein paar Aufgaben zu lösen.“

Thomas Letsch (Trainer VfL Bochum) vor dem Spiel über ...

... seine Personalentscheidungen: „Wir wollen vorne Intensität reinbringen mit den beiden schnellen Spielern. Das verändert unser Spiel dahingehend, dass wir keinen Zielspieler haben. Wenn lange Bälle kommen, dann am besten in den Rücken der Abwehr. Bayern ist auch nicht schlecht hinten, was Kopfbälle anbelangt.“

... die Marschroute gegen den FC Bayern: „Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du kommst zu den Bayern und sagst: ‚Wow, was für eine Mannschaft. Wir schauen, dass es so lange wie möglich 0:0 steht.‘ Oder du bleibst bei dir selbst. Wir wollen unser Spiel spielen und mutig sein. Das birgt auch Risiken, aber wir sind überzeugt davon.“

... Maximilian Wittek, gebürtiger Münchner und einstiger 1860-Spieler: „Maxi hat schon größere Spiele hinter sich, wir hatten gemeinsam Spiele gegen Tottenham und Rom (als Trainer und Spieler von Vitesse Arnheim in der Conference League, Anm. d. Red.). Ich hoffe nicht, dass er übermotiviert ist. Er ist ja auch ein Blauer.“ (epp/masc)