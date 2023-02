„Hätte das Interview nicht gegeben“: Auch Nagelsmann geht auf Distanz zu Neuer

Von: Marius Epp

Teilen

Der FC Bayern ist zu Gast beim VfL Wolfsburg. Dominierendes Thema ist aber das Knaller-Interview von Manuel Neuer. Die Stimmen zum Spiel.

Wolfsburg - Union Berlin hat sich am Samstag die Tabellenführung geschnappt – der FC Bayern muss am Sonntagabend gegen den VfL Wolfsburg nachziehen, um wieder Spitzenreiter zu sein.

Im Bayern-Kosmos ist es mal wieder schwer, sich nur auf das Sportliche zu konzentrieren. Manuel Neuer sorgte mit seinem SZ-Interview für eine Menge Unruhe im Verein. Selbstverständlich wird das Thema auch in den Interviews am Rande des Spiels thematisiert.

Wir haben die Stimmen zum Spiel von DAZN gesammelt.

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern) vor dem Spiel über ...

... Manuel Neuer und sein kontroverses Interview: „Oliver Kahn hat ein sehr, sehr gutes Statement abgegeben. Ich habe vor einiger Zeit ein gutes Gespräch mit Manu gehabt unter vier Augen, wo wir viele Dinge angesprochen haben. Den Weg, den ich gewählt habe, es nicht öffentlich zu machen, ihm die Gründe zu nennen, warum es zu der Trennung kam, war in meinen Augen der richtige. Ich hätte das Interview nicht gegeben. Du trägst jetzt nicht gerade zur Ruhe dabei, die Gazetten sind beschäftigt. Meine Türen sind immer offen, auch wenn ich einen anderen Weg gewählt hätte. Er ist der beste Torwart der Welt und ich hoffe, dass er zurückkommt.“

... Kontakt mit Neuer seit dem Interview, das am Freitag veröffentlicht wurde: „Nee, noch nicht.“

Julian Nagelsmann bei DAZN. © IMAGO/Revierfoto

... das Erfolgsrezept: „Der Schlüssel ist die Art und Weise, wie wir auftreten. Mit der Qualität im Kader haben wir immer noch eine sehr gute Mannschaft. Wenn wir das ‚Wie‘ berücksichtigen, ist es für jede Mannschaft schwer, uns zu schlagen.“

... Dayot Upamecano: „Er hat die Probleme am Fuß seit drei Monaten. Es macht jetzt keinen Sinn, wir wollen ihm ein Spiel Pause geben und hoffen, dass es dann für Paris reicht.“

... die wortstarke Bayern-Kabine: „Am Ende entscheide schon ich, wer spielt.“

... Joshua Kimmich: „Er soll seine mitreißende Art auf die anderen übertragen, eine Führungsfigur sein. Mit seinen Chipbällen ist er der beste Sechser der Welt. Er ist ein verlängerter Arm des Trainers, weil er die Dinge kapiert und immer gewinnen will.“

Thomas Müller (FC Bayern) nach dem Spiel über ...

... den hart erkämpften Sieg: „Wir haben kurz vor der Pause das 1:3 kassiert, da weißt du: Mit jedem weiteren Tor wird es richtig eng. Am Ende haben wir es weggearbeitet. Man hat gesehen, dass wir die Gier hatten, gewinnen zu wollen. Wir fahren zufrieden nach Hause. Ich sehe aber schon noch Verbesserungspotenzial. Zehn gegen Elf kannst du schon auch so verteidigen, dass weniger passiert. Wolfsburg hat nicht so gespielt, wie wir es erwartet haben. Die gelb-rote Karte hat schon viel verändert.“

... die Causa Neuer: „Wir haben täglich Kontakt. Wir sehen ihn täglich in der Reha. Es sind ein paar Dinge passiert, wo jeder eine eigene Ansicht hat. Ich finde es immer gut, wenn sich um den FC Bayern etwas rührt.“

Joshua Kimmich (FC Bayern) nach dem Spiel über ...

... die Redseligkeit von Thomas Müller, der kurz zuvor am DAZN-Mikro stand: „Ihr habt ihm nicht mal Fragen gestellt, er hat einfach nur erzählt.“

... die Wolfsburger Manndeckung, durch die er weniger Freiheiten hatte: „In den letzten Spielen ist es mit der Manndeckung immer mehr geworden. Da muss man sich andere Dinge einfallen lassen. Du hast wenig Möglichkeiten, das Spiel zu gestalten.“

... seine gelb-rote Karte: „Absolut dumm, da lasse ich mich provozieren (bei der ersten Gelben Karte, d. Red.). Die zweite gelbe Karte... also ich weiß nicht. Der Maxi weiß genau, dass ich schon Gelb habe. Ich sehe jetzt nicht, dass ich ihn heruntergezogen habe. Das war schon sehr wenig. Aber kein Vorwurf an Maxi.“

... die Causa Neuer: „Am Ende des Tages müssen wir uns aufs Sportliche konzentrieren. Wenn wir gewinnen, gibt uns das im Verein am meisten Ruhe.“

Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg) nach dem Spiel über ...

... die Niederlage: „Wir haben gezeigt bekommen, wie man Tore schießt. Es ist schwer, in Worte zu fassen. Man betreibt einen Riesen-Aufwand, dann haben wir wieder einmal gepennt und kriegen das vierte Tor. Heute hätten wir niemals als Verlierer vom Platz gehen müssen. Aber wenn man die Moral dieser Mannschaft sieht, ziehe ich meinen Hut. Yann Sommer hat nach dem 3:1 schon auf Zeit gespielt.“

... die Frage, ob er absichtlich leicht gefallen wäre, weil Kimmich schon Gelb hatte: „Das ist absolut nicht meine Art. Völliger Schwachsinn. Ich bin eben nicht der Schnellste, da brauche ich manchmal den Kontakt.“

Marcel Schäfer (Sportdirektor VfL Wolfsburg) nach dem Spiel über ...

... die Heimpleite: „Wir sind gut reingekommen, haben aber die Umschaltmomente überhaupt nicht genutzt. Trotzdem hat sich unsere Mannschaft nie aufgegeben. Das vierte Tor darf niemals passieren. Musiala läuft durch sechs, sieben Spieler durch. Wir geben ihm den Passierschein. Da hat uns die Körperlichkeit gefehlt.“

Niko Kovac (Trainer VfL Wolfsburg) nach dem Spiel über ...

... das Spiel: „Das Ergebnis spiegelt nicht den Spielverlauf wider. Der FC Bayern hat die individuelle Qualität, solche Spiele trotzdem zu gewinnen. Wir haben uns heute zig Chancen herausgespielt. Ich bin sehr zufrieden mit den Jungs. Wir haben mutig gespielt.“

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern) nach dem Spiel über ...

... den Sieg: „Wir waren sehr effizient in der ersten Halbzeit. Nach dem 3:0 haben wir einen Schlendrian einziehen lassen. Wir mussten ein bisschen anders verteidigen als sonst. Wir sind auf dem richtigen Weg.“

... den nicht gegebenen Wolfsburger Treffer: „Leon war drei Stunden vorher am Ball, ich weiß nicht, was da 15 Minuten dauert. Das Foul (von Ridle Baku, d. Red.) war relativ offensichtlich.“

... die gelb-rote Karte für Kimmich: „Der Spieler von Wolfsburg kann auch stehen bleiben in der Situation. Er hält ihn ein bisschen. Wenn der Schiedsrichter pfeift, müssen wir das akzeptieren.

... Neuzugang Joao Cancelo: „Er gibt uns eine sehr gute Kreativität und Variabilität. Auf engem Raum ist er ein sehr guter Fußballer. Er tut uns sehr gut.“

Niko Kovac (Trainer VfL Wolfsburg) vor dem Spiel über ...

... die Taktik: „Wenn du dich verkriechst, wird es gegen Bayern München schwer. Wir möchten hoch verteidigen, nach vorne verteidigen. Das haben wir uns vorgenommen. Josh ist ein außerordentlich guter Fußballer. Es gilt, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Wir werden mit einer Fünferkette agieren, weil die Bayern sehr stark angreifen. Gegen eine Fünferkette haben sie schon ab und zu Probleme.“

... Manuel Neuer: „Das ist nicht mehr mein Spieler. Ich kenne ihn sehr gut und weiß um sein Verhältnis mit Tapa. Ich habe zwar meine Meinung, aber die muss ich nicht jedem kundtun.“

(epp)