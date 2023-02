Haben Sie es auch gesehen? Verwirrung um Interviews nach Bayern-Spiel

Von: Marcus Giebel

Umzug vor die Sponsorenwand: DAZN-Reporter Alexander Schlüter (l.) und Wolfsburgs Maxi Arnold müssen für das Interview ein paar Schritte gehen. © Screenshot DAZN

Beim Spiel in Wolfsburg behielt der FC Bayern erwartungsgemäß die Oberhand. Auch bei den Interviews danach war überraschend viel Bewegung drin. Doch was steckte dahinter?

München – Ein Seitenwechsel auf dem Feld ist oftmals erfrischend. Denn so wird der Schwerpunkt des Angriffs schnell verlagert, das Feld breit gemacht, der Gegner zum Laufen und Verschieben gezwungen. Auch beim 4:2-Sieg des FC Bayern beim VfL Wolfsburg zum Abschluss des 19. Spieltags der Bundesliga war das ein probates Mittel.

Bei den auch angesichts der weniger sportlichen Themen rund um den Rekordmeister mit Spannung erwarteten Interviews nach der spektakulären Partie kam der Seitenwechsel jedoch überraschend und passte nicht so wirklich ins Bild. Aufmerksamen DAZN-Zuschauern wird nicht entgangen sein, dass Moderator Alexander Schlüter und Expertin Almuth Schult bei den Gesprächen die ganze Breite der Media Zone am Spielfeldrand ausnutzten.

Interviews nach Bayern-Sieg: Müller und Kimmich über Neuer-Thematik und Platzverweis

Zunächst kamen Thomas Müller und Joshua Kimmich direkt auf dem Rasen zwischen den beiden Frage-Stellern in Plauderlaune. Das Eigengewächs ließ sich sogar ein paar Sätze zum heiklen Thema um Manuel Neuers vielbeachtetes SZ-Interview entlocken. Der „Aggressive Leader“ ordnete unter anderem seine Gelb-Rote Karte ein.

Als dann der Wechsel vom FCB zum VfL anstand, mussten Schlüter und Schult sich jedoch umorientieren. Denn Maxi Arnold, der den Platzverweis gegen Kimmich clever herausgeholt hatte, wurde von einer nur teilweise sichtbaren Person vor die etwas abseits postierte Werbetafel gebeten, auf der die wichtigsten Sponsoren der „Wölfe“ verewigt sind.

Video: Für Nagelsmann steht der Sieg über allem

FC Bayern gewinnt in Wolfsburg: Interviews mit VfL-Akteuren vor Sponsorenwand

Bei Gesprächen in der Mixed Zone sind diese Aufsteller längst allgegenwärtig. Doch in diesem Fall wirkte es eher so, als sei schlicht zunächst vergessen worden, die Tafel für den Zuschauer sichtbar vor der Kamera zu positionieren. Denn nach dem Wolfsburger Kapitän stellten sich auch der nach dem Abschied von Jörg Schmadtke zum Sportdirektor aufgestiegene Marcel Schäfer und Flügelstürmer Patrick Wimmer vor der Sponsorenwand auf.

Danach hatte sie allerdings offenbar Feierabend. Für die abschließenden Interviews mit den beiden Trainern Niko Kovac und Julian Nagelsmann wurde die Tafel nicht noch einmal umgestellt. Die Werbepartner hatten also anscheinend bereits genug Kamerazeit.

DAZN sorgt bei Interviews für Überraschung: Warum ist die Sponsorenwand nur manchmal zu sehen?

Der Bild, war das muntere Wechselspiel im DAZN-Stream als erstes aufgefallen. Die Redaktion hakte deshalb noch einmal beim Streamingdienst nach. Und dieser erklärte demnach, es sei eine Vorgabe der DFL, Teile der Interviews vor der Werbetafel umzusetzen.

Übrigens: Auch beim frühen Sonntagspiel auf DAZN gab es dieses Wechselspiel. Nach dem 2:0 von Werder Bremen beim VfB Stuttgart wurden Waldemar Anton von den Schwaben sowie Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch von den Hanseaten vor einer Sponsorenwand interviewt, während Reporter Daniel Herzog und Experte Sandro Wagner wenig später mit Bruno Labbadia etwas abseits der Tafel sprachen. (mg)