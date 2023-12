VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München live: So sehen Sie das Spiel im TV und Stream

Von: Marcel Schwenk

Drucken Teilen

Der FC Bayern München gastiert zum 16. Bundesliga-Spieltag beim VfL Wolfsburg. So verfolgen Sie die Partie live im TV und Stream.

Wolfsburg – Der abschließende Bundesliga-Spieltag vor der Winterpause steht an, der FC Bayern München reist zum VfL Wolfsburg. Anpfiff der Partie ist am Mittwoch (20. Dezember) um 20.30 Uhr in der Volkswagen-Arena. Nachfolgend erfahren Sie, wie Sie die Partie live im TV und Stream verfolgen können.

FC Bayern zu Gast in Wolfsburg live: Die Bundesliga im TV sehen

FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg steigt am Mittwoch , 20. Dezember , um 20.30 Uhr.

steigt am , , um Die Rechte für die Übertragung der Bundesliga liegen im Pay-TV bei Sky und im Free-TV bei Sat.1.

der liegen im bei und im bei Bayern gegen Wolfsburg wird nur im Pay-TV übertragen.

Um die Pay-TV-Sender von Sky zu empfangen, müssen Sie zuvor einen Vertrag mit dem Anbieter abschließen.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München live: Bundesliga-Übertragung im Stream

FC Bayern gegen Wolfsburg können Sie nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Live-Stream verfolgen.

können Sie nicht nur im Pay-TV, sondern auch im verfolgen. Falls Sie einen Pay-TV-Vertrag bei Sky haben, sehen Sie die Bundesliga im Live-Stream bei Sky Go .

im bei . Alternativ können Sie die Bundesliga auch im Live-Stream bei WOW TV sehen, dafür müssen Sie zuvor aber ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

FC Bayern gastiert in Wolfsburg: Wiedersehen mit Kovac zum Ende des Jahres

Das Bundesliga-Topspiel gegen den VfB Stuttgart entschieden die Münchner am Sonntagabend souverän mit 3:0, am Tag danach folgte die Auslosung des Champions-League-Achtelfinals, die dem FCB mit Lazio Rom einen machbaren Gegner bescherte.

Der FC Bayern München trifft am 16. Bundesliga-Spieltag auf den VfL Wolfsburg. © Lukas Barth-Tuttas/dpa

Nun steht zum Jahresausklang noch das Duell mit dem VfL Wolfsburg an. Dabei kommt es in der Volkswagen-Arena auch zum Wiedersehen mit dem ehemaligen Bayern-Trainer Niko Kovac. Der Kroate steht seit Juli 2022 bei den Niedersachsen an der Seitenlinie, musste sich in den vergangenen Wochen aber durchaus Kritik gefallen lassen.

Grund zur Kritik gab es in und um die Säbener Straße in den vergangenen Wochen auch hin und wieder, Sorgen dürfte aber vor allem die angespannte Personalsituation bereiten. Gegen den VfB fehlten Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Sven Ulreich wegen eines grippalen Infekts, könnten in Wolfsburg aber wieder zur Verfügung stehen. Updates dazu wird Trainer Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz am Dienstag (ab 13 Uhr) geben, die wir ebenso wie die Partie am Mittwoch für Sie im Live-Ticker begleiten. (masc)