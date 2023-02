„Ich frage mich, wo das hinführt“: Wolfsburg-Kapitän Arnold über Bayern, Kovac und Chelsea-Irrsinn

Von: Johannes Ohr

Teilen

Maximilian Arnold (l.) gegen Thomas Müller vom FC Bayern. © IMAGO/Christian Schroedter

Am Sonntag tritt der FC Bayern gegen VfL Wolfsburg an. Der Kapitän Maximilian Arnold hat mit der tz über Bayern, seinen Trainer Kovac und die Entwicklung des Fußballs gesprochen.

München - Spieler, die die Entwicklungen im Profi-Fußball kritisch betrachten, sind selten geworden. Einer, der sich Gedanken macht, ist Maximilian Arnold (28) vom VfL Wolfsburg. Das tz-Interview vor dem Spiel gegen den FC Bayern (So., 17.30 Uhr).

Herr Arnold, nach sechs Siegen am Stück hat Wolfsburg zwei Spiele in Folge verloren. Müssen sich die Fans Sorgen machen?

Arnold: Nein. Wir sind sehr gefestigt, verinnerlichen unsere Abläufe immer mehr. Man darf auch nicht vergessen, dass wir einen jungen Kader haben. Da sind solche Schwankungen normal. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir schnell in die Spur zurückkommen.

Auch schon gegen Bayern?

Arnold: Wir wissen natürlich, was für ein Gegner da auf uns wartet. Wir spielen zu Hause, wollen vor unseren Fans etwas mitnehmen. Dass wir dafür einen guten Tag erwischen müssen, ist aber auch klar.

Ihr Saisonverlauf gleicht einer Achterbahnfahrt. Fünf sieglosen Spielen folgten sechs Siege am Stück…

Arnold: Das ist schon verrückt. Das Startprogramm war nicht leicht und manchmal braucht es auch einfach Zeit. Wir hatten viele neue Spieler, dazu einen neuen Trainer. Dass alles sofort klappen muss, ist immer einfach gesagt.

Was ist zwischen der Niederlagen- und Siegesserie passiert?

Arnold: Als wir auf Platz 17 abgerutscht sind, haben wir die Köpfe zusammengesteckt und gesagt: so kann es nicht weitergehen. Wir sind als Mannschaft und mit dem Trainerteam enger zusammengerückt, haben taktisch ein bisschen was verändert. Der Schlüssel war aber, dass jeder verstanden hat, dass er nur glänzen kann, wenn man als Mannschaft Erfolg hat.

Vom FC Bayern zu VfL Wolfsburg: Arnold über Trainer Niko Kovac und Chelsea-Irrsinn

Welchen Anteil hat Niko Kovac am aktuellen Erfolg?

Arnold: Einen großen. Wenn man als Trainer mit einer Idee zu einem Verein kommt und merkt, dass es nicht direkt funktioniert wie gewünscht, zeugt es von Größe und Qualität, das anzuerkennen und den Plan auch zu ändern.

Ist er so hart, wie es immer heißt?

Arnold: Er gibt Grenzen vor. Wenn man die versucht auszureizen, sagt er schon mit Nachdruck, was er davon hält. Das macht er sachlich und sehr bestimmt.

Wie nehmen Sie als Spieler den Ablöse-Irrsinn wahr, den z.B. Chelsea veranstaltet hat?

Arnold: Das hat mit Nachhaltigkeit wenig zu tun. Da fragt man sich schon, ob das Financial Fairplay nicht einfach nur eine Attrappe ist. Klar, es gibt immer mehr TV-Geld. Aber man muss doch trotzdem die Kirche im Dorf lassen. Chelsea hat sich im Vergleich dazu einfach den Kölner Dom aufs Gelände gestellt…

Maximilian Arnold: Sorge um die Zukunft des Fußballs

Sorgen Sie sich um den Fußball?

Arnold: Ich frage mich manchmal schon, wo das alles noch hinführen soll. Wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn das Konsum-Produkt Fußball für manche Fans irgendwann einfach nicht mehr so interessant ist - weil es sich eben von der Realität der Menschen entfernt.

Ist das Ende der Fahnenstange schon erreicht?

Arnold: Das dachte man schon 2017, als Neymar für 222 Millionen Euro zu Paris gewechselt ist. Solche Transfers gibt’s ja nicht mal im Karrieremodus bei FIFA. Da ist ein Zug ins Rollen gekommen, der unaufhaltsam ist.

Sie arbeiten mit einem Schlafcoach zusammen. Wie kam es dazu?

Arnold: Die Zusammenarbeit kam über meinen früheren Mitspieler Sebastian Jung zustande. Meine Frau schlief damals nicht so gut. In der Folge haben wir unser Bett umgestellt und ich habe gemerkt, dass ich sofort Nackenprobleme bekomme, wenn ich nicht ungefähr das gleiche Kissen habe, wie sonst auch. Jetzt nehme ich mein Kissen überall hin mit. Das sieht dann so aus, als wäre ich zu Hause rausgeflogen. Aber ich kann Ihnen versichern: Den Schlüssel zum Haus habe ich noch und meine Frau lässt mich auch noch rein.

Interview: