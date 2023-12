Krankenhaus, Nacht auf der Toilette, Knieschmerzen: Tuchel gibt erschreckende Einblicke in sein Lazarett

Von: Marius Epp, Marcel Schwenk

Der FC Bayern schlägt Wolfsburg mühevoll. Wie sehr seine Mannschaft auf dem Zahnfleisch geht, schilderte Thomas Tuchel nach dem Spiel. Die Stimmen zum Spiel.

Wolfsburg – Das letzte Spiel des Jahres 2023 schließt der FC Bayern mit einem Sieg gegen den VfL Wolfsburg ab (das Spiel im Ticker zum Nachlesen).

Bayern-Coach Thomas Tuchel offenbart den Zustand seiner Mannschaft schonungslos. Wir haben die Stimmen des Spiels bei Sky gesammelt.

Thomas Tuchel (FC Bayern) nach dem Spiel über ...

... die Personalsituation und den Sieg: „Es waren schon ein paar im roten Bereich. Upa war vor dem VfB-Spiel mit Magen-Darm im Krankenhaus, konnte nicht mehr Auto fahren. Rapha war die ganze Nacht auf der Toilette, wir haben überlegt, ob wir ihn überhaupt mitnehmen. Konny spielt mit Knieschmerzen. Das war am Ende ein Kraftakt, weil wir leider die Kontrolle verloren haben. Wir haben nicht mehr ganz so sauber rausgespielt und waren nicht mehr ganz so beweglich, weil wir müde waren. Wir haben nach der Niederlage in Frankfurt drei Siege hinterhergeschoben. Erst gegen Manchester United und Stuttgart, jetzt noch gegen Wolfsburg. Es war eine tolle Reaktion, vor allem mit der Verletztenliste.“

... einen möglichen Titelkampf mit Bayer Leverkusen: „Wir spielen unser eigenes Limit. Unser Punkteschnitt ist sehr gut. Moral und Einstellung waren viele Wochen sehr, sehr gut. Daran müssen wir anknüpfen. Leverkusen ist in guter Form, sie haben viele Punkte und sich alle verdient. Wir müssen an uns dranbleiben.“

... mögliche Winter-Transfers: „Es ist ganz wichtig, dass alle ganz schnell zurückkommen. Es weiß ja jeder, jetzt ist Afrika- und Asien-Cup. Beim Blick auf den Spielberichtsbogen sieht man auch, da sind immer ein bisschen zu viele Plätze frei. Es muss nichts passieren, aber es darf. Der Wintertransfermarkt ist nicht einfach.“

Manuel Neuer (FC Bayern) nach dem Spiel über ...

... den Kraftakt in Wolfsburg: „Wir hatten viele Spiele in den Knochen. Deshalb sind wir sowieso auf der letzten Rille gewesen. Ich glaube, viele sind froh, dass jetzt eine Pause ist.“

Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg) nach dem Spiel über ...

... seinen Treffer: „Meine Mama hat einen guten Linken gehabt, die hat mir das mitgegeben. Heute ist er ganz gut abgerutscht.“

... die Niederlage: „Es zieht sich wie so ein roter Faden durch. Die letzten Niederlagen waren alle nicht nötig. Gegen Bayern braucht man Mut. In der zweiten Halbzeit haben wir die Angst abgelegt. Nur so geht es.“

Ridle Baku (VfL Wolfsburg) nach dem Spiel über ...

... die Pleite: „Wir hatten in der ersten Halbzeit zu viel Respekt vor den Bayern. Wir waren zu passiv. Zweite Halbzeit haben wir nochmal alles reingehauen. Der Mannschaft kann man nichts vorwerfen. Als Sportler willst du jedes Spiel gewinnen. Wir haben unsere Chance gewittert, es ist wirklich unglücklich, dass wir nicht mehr rausgeholt haben.“

Christoph Freund (FC Bayern) nach dem Spiel über ...

... den Arbeitssieg: „Das tut richtig gut jetzt. Uns war klar, dass wir uns heute durchbeißen müssen, weil die Personalsituation angespannt ist. Wir haben in der zweiten Halbzeit ein bisschen gelitten. Da waren wir nicht mehr so aggressiv.“

... Thomas Müller: „Er hat ein super Spiel gemacht, zwei Vorlagen geliefert. Er war heute mitentscheidend, dass wir es gewonnen haben.“

... Aleksandar Pavlovic: „Er hat gezeigt, dass er bereit ist für dieses Niveau.“

... die kommende Transferphase: „Ich denke, es wird was passieren.“

Thomas Tuchel vor dem Spiel über ...

... die Herangehensweise gegen Wolfsburg: „Es geht immer nur über den Willen. Wir müssen auf jeden Fall die Laufbereitschaft und den Einsatz gegen den Ball, was Wolfsburg schon die ganze Saison auszeichnet, matchen. Sonst wird sich Qualität nicht durchsetzen. Wir müssen Willen zeigen, das ist auch eine Qualität. Wenn du für Bayern am Start bist, ist es nicht nur eine technische und taktische Frage, sondern auch eine des Willens. Das erwarten wir von uns selbst.“

... die Verlängerung mit Thomas Müller: „Das ist eine super Nachricht, ich habe mich ehrlich aufrichtig gefreut. Er ist Bayern wie kein anderer. Er ist ein ganz besonderer Spieler. Was ihn im Moment auszeichnet, ist, dass er sich wie ein junger Spieler verhält. Er zeigt keinen Tag Unterschiede in der Laune und in der Bereitschaft im Training und in der Kabine. Egal, ob er Minuten bekommen hat oder nicht. Es ist top, dass er bleibt.“

Niko Kovac (Trainer VfL Wolfsburg) vor dem Spiel über ...

... die heutigen Ambitionen des VfL: „Ich bleibe dabei, es ist ein Bonusspiel. Jede Mannschaft, die gegen Bayern spielt, kann nicht mit Punkten rechnen. Wir erhoffen uns etwas, da bin ich Sportler genug. Es ist eine tolle Bühne. Wir haben das letzte Spiel in Unterzahl gewonnen. Heute geht es nur über die Leidenschaft und gutes Arbeiten.“

