Tuchel singt Lobeshymne auf Müller

Von: Marius Epp, Marcel Schwenk

Thomas Tuchel hält viel von seinem Namensvetter Thomas Müller. © IMAGO/Frank Hoermann

Am 16. Bundesliga-Spieltag bekommt es der FC Bayern mit dem VfL Wolfsburg zu tun. Alle Stimmen der Protagonisten rund um die Bundesliga-Partie.

Wolfsburg – Das Duell mit dem Verfolger aus Stuttgart entschied der FC Bayern am vergangenen Sonntag mit 3:0 für sich. Für einen komplett runden Jahresabschluss ist nun noch ein Dreier beim VfL Wolfsburg notwendig.

Los geht‘s in der Volkswagen Arena am Mittwochabend ab 20.30 Uhr, wie gewohnt begleitet tz die Partie für Sie im Live-Ticker. Was Thomas Tuchel zuvor zur Aufstellung und zum Gegner zu sagen hat und wie er im Nachgang die Leistung seines Teams einordnet, lesen Sie an dieser Stelle. tz fasst die Stimmen bei Sky und aus der Mixed Zone zusammen.

Thomas Tuchel vor dem Spiel über ...

... die Herangehensweise gegen Wolfsburg: „Es geht immer nur über den Willen. Wir müssen auf jeden Fall die Laufbereitschaft und den Einsatz gegen den Ball, was Wolfsburg schon die ganze Saison auszeichnet, matchen. Sonst wird sich Qualität nicht durchsetzen. Wir müssen Willen zeigen, das ist auch eine Qualität. Wenn du für Bayern am Start bist, ist es nicht nur eine technische und taktische Frage, sondern auch eine des Willens. Das erwarten wir von uns selbst.“

... die Verlängerung mit Thomas Müller: „Das ist eine super Nachricht, ich habe mich ehrlich aufrichtig gefreut. Er ist Bayern wie kein anderer. Er ist ein ganz besonderer Spieler. Was ihn im Moment auszeichnet, ist, dass er sich wie ein junger Spieler verhält. Er zeigt keinen Tag Unterschiede in der Laune und in der Bereitschaft im Training und in der Kabine. Egal, ob er Minuten bekommen hat oder nicht. Es ist top, dass er bleibt.“

Niko Kovac (Trainer VfL Wolfsburg) vor dem Spiel über ...

... die heutigen Ambitionen des VfL: „Ich bleibe dabei, es ist ein Bonusspiel. Jede Mannschaft, die gegen Bayern spielt, kann nicht mit Punkten rechnen. Wir erhoffen uns etwas, da bin ich Sportler genug. Es ist eine tolle Bühne. Wir haben das letzte Spiel in Unterzahl gewonnen. Heute geht es nur über die Leidenschaft und gutes Arbeiten.“

