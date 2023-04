FC Bayern auf Stürmersuche: Osimhens Freundin könnte zum entscheidenden Faktor werden

Umworbener Neapel-Stürmer

Auf der Suche nach einem geeigneten Mittelstürmer schielen die Bayern offenbar auf den Neapel-Angreifer Victor Osimhen. Dessen Freundin würde einen Wechsel in die Bundesliga wohl befürworten.

München – Der FC Bayern will nach der laufenden Krisen-Saison in der kommenden Spielzeit wieder angreifen. Die Verpflichtung eines Stürmers ist darum unabdingbar, denn die Münchner weisen in der Offensive große Probleme auf. Einer der Namen, die mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht werden, ist Victor Osimhen. Der Angreifer der SSC Neapel spielte bereits in Deutschland und könnte aus einem bestimmten Grund wieder in die Bundesliga wechseln.

Victor Osimhen Geboren: 29. Dezember 1998 in Lagos (Nigeria) Position: Mittelstürmer Profi-Stationen: VfL Wolfsburg, RSC Charleroi, OSC Lille, SSC Neapel Länderspiele: 23 (15 Tore)

FC Bayern: Salihamidzic will mit neuem Stürmer auf Torflaute reagieren

In der aktuellen Saison wurden die Schwachstellen im Kader des FC Bayern offen sichtbar. Die Münchner gingen mit nur zwei echten Stürmern in die Spielzeit, neben dem verletzungsanfälligen Routinier Eric Maxim Choupo-Moting durfte sich der 17-jährige Mathys Tel meist als Einwechselspieler zeigen. Das Duo sorgte wettbewerbsübergreifend für 22 Treffer, wovon Choupo-Moting 17 erzielte. In der Bundesliga-Torjägerliste liegt der Kameruner übrigens hinter seinem Teamkollegen Jamal Musiala, der bereits elfmal treffen konnte.

Die Bayern sind solche Umstände eigentlich nicht gewohnt, doch nach dem Abschied von Robert Lewandowski im vergangenen Sommer fehlt ein echter Knipser. „Wir werden uns natürlich hinsetzen und schauen, was wir auf dem Transfermarkt machen“, meinte Sportvorstand Hasan Salihamidzic Anfang April bezüglich der Suche nach einem Offensivspieler. Der Handlungsbedarf ist nicht von der Hand zu weisen.

Victor Osimhen: Europäische Topklubs wollen den Neapel-Stürmer

Mit 21 Treffern in 25 Einsätzen führt Victor Osimhen die Torschützenliste der Serie A an. Der Nigerianer ist in der Form seines Lebens und steht mit seiner SSC Neapel kurz vor dem Gewinn der dritten Meisterschaft, der letzte Scudetto liegt 33 Jahre zurück. Osimhen, der seit seinem 75-Millionen-Euro-Wechsel vom OSC Lille in Süditalien spielt, steht angesichts seiner Leistungen bei vielen Spitzenklubs auf der Liste.

So sollen neben den Bayern auch Paris Saint-Germain sowie der Premier-League-Klub Manchester United an Osimhen interessiert sein. Allerdings würde Manchester wohl nicht die geforderte Summe von 150 Millionen Euro für den Mittelstürmer, dessen Vertrag noch mehr als zwei Jahre gültig ist, zahlen.

+ Victor Osimhen könnte aufgrund der Abstammung seiner Freundin zurück nach Deutschland wechseln. © Marco Canoniero/Revierfoto/imago

Victor Osimhen: Wechselt er wegen seiner Freundin zurück nach Deutschland?

Zwar äußerte der 23-fache nigerianische Nationalspieler bereits den Wunsch, in die Premier League zu wechseln, jedoch wird er nicht alleine über sein mögliches nächstes Ziel entscheiden. Neben seinem Berater wird wohl seine Freundin Stephanie ein Wörtchen mitzureden haben. Sie soll einen Wechsel nach Deutschland bevorzugen.

Grund dafür ist ihre Herkunft, denn wie Sport1 berichtet, ist die Mutter der gemeinsamen Tochter Hailey True Deutsch-Kamerunerin. Stephanie wurde demzufolge in Wolfsburg geboren und wuchs in der niedersächsischen Stadt auf, in der ihr Lebensgefährte von 2017 bis 2019 unter Vertrag stand. Wie der Sportsender berichtete, möchte sie, dass die 2022 zur Welt gekommene Tochter in der Nähe ihrer Familie aufwächst.

Ein Transfer nach München wäre also keineswegs eine schlechte Option. Ob die Bayern die Riesen-Summe für einen Spieler investieren würden, bleibt abzuwarten. Berichten zufolge beschloss der Aufsichtsrat der Münchner jüngst, einen solchen Wechsel realisieren zu wollen. (ajr)

Rubriklistenbild: © Marco Canoniero/Revierfoto/imago