FC Bayern veröffentlicht Mane-Clip – Stürmerstar verrät seinen Comeback-Plan und wirft Frage auf

Von: Marcus Giebel

Vor der Rückkehr ins Team: Sadio Mane macht nach seiner OP Fortschritte und trainiert wieder mit Ball. © IMAGO / Lackovic

Sadio Mane arbeitet an seinem Comeback. Dabei hat der Stürmer beste Laune, wie ein Clip verdeutlicht. Er gibt sogar seinen Zeitplan bekannt, könnte sich damit aber auch vertan haben.

München – Beim FC Bayern war dieser Freitag der Tag der positiven Personal-Updates. Trainer Julian Nagelsmann deutete auf der Pressekonferenz zum Spiel gegen den VfL Bochum an, dass Dayot Upamecano und Eric Maxim Choupo-Moting vor der Rückkehr in die Startelf stehen. Und dann hatte die Social-Media-Abteilung noch ein kleines Schmankerl für alle parat, deren Herz für die Roten schlägt.

Via Twitter verbreitete der Rekordmeister ein Video, in dem Sadio Mane nach seinem individuellen Training eine kurze Einschätzung zu seinem körperlichen Zustand gibt. Auf Deutsch sagt der Senegalese mit breitem Grinsen auf dem Weg in die Kabine: „Heute war super. Aber ich war ein bisschen kaputt. Aber das ist normal – alles gut.“ Schon da dürfte den Fans warm ums Herz werden.

Mane spricht über Comeback-Plan: Rückspiel gegen PSG kommt wohl genau zur richtigen Zeit

Doch Mane ließ sich sogar noch zu einer kleinen Prognose hinreißen. „Zwei Wochen noch und dann wieder mit der Mannschaft“, gab der ehemalige Liverpooler seinen Zeitplan zum Besten. Damit würde der 30-Jährige auch die Spiele bei Paris St. Germain in der Champions League und bei Borussia Mönchengladbach sowie gegen Union Berlin in der Bundesliga verpassen. Vor dem Gastspiel beim VfB Stuttgart – der ersten Partie im März – aber wieder im Kreis des Teams mittrainieren.

Noch wichtiger aber: Afrikas Fußballer des Jahres könnte dann auch im Kader für das Rückspiel gegen PSG am 8. März stehen. „Zufrieden“ sei er, betonte Mane in dem kurzen Clip auch noch. Tatsächlich verpasste er schon jetzt sechs Bayern-Spiele und obendrein die WM in Katar, die für sein Land im Achtelfinale endete.

FC Bayern hofft auf Mane-Comeback: Nagelsmann gab schon positive Updates

Beim 6:1 über Werder Bremen anderthalb Wochen vor dem Start des Turniers hatte er sich eine Entzündung des Wadenbeinköpfchens zugezogen, die eine Operation zur Folge hatte. Bereits vor dem ersten Pflichtspiel dieses Jahres hatte Nagelsmann frohlockt: „Er ist schon einen Tick schneller, als wir es erwartet haben.“

Mitte Januar war Mane ins Lauftraining eingestiegen. Am 31. Januar veröffentlichte der FC Bayern dann ein Video, dass ihn wieder am Ball zeigte. Vor dem Spiel in Wolfsburg erklärte Nagelsmann die frohe Kunde: „Er hat keine Schmerzen mehr. Wir sind alle sehr zufrieden mit dem Verlauf.“ Damals hieß es sogar, der Offensivstar solle am 20. Februar wieder ins Training einsteigen.

Mane und seine Rückkehr ins Bayern-Team: Hat er sich nur unglücklich ausgedrückt?

Womöglich hat sich Mane also nur etwas unglücklich ausgedrückt und visiert auch dieses Datum weiter an. Dann wäre ein Comeback also schon beim Aufeinandertreffen gegen den aktuell ärgsten Verfolger Union Berlin möglich.

Sicher ist schon jetzt: Mane sprüht vor Tatendrang. Peilt nach elf Toren in 23 Spielen weitere Treffer im Bayern-Dress an. Dass er den Sprung unter die Top 3 bei der Weltfußballerwahl der Fifa verpasst hat, dürfte ihn nur noch mehr motivieren.

Und sein ambitioniertes Ziel für die Saison hat er ja ohnehin schon bei seiner Vorstellung klargestellt: „Bei den Bayern ist die Aufgabe, jeden Titel zu gewinnen.“ Dazu kann er seinen Teil offenbar schon bald wieder beitragen. (mg)