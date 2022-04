FC Bayern gegen Villarreal heute live: FCB vor schwierigem Rückspiel - CL-Aus oder Halbfinale?

Von: Antonio José Riether

Der FC Bayern musste eine 0:1-Niederlage einstecken. © Sven Hoppe/imago-images

Am Dienstagabend steht der FC Bayern vor der bisher größten Aufgabe. Gegen Villarreal könnte der Rekordmeister aus der Champions League ausscheiden oder ins Halbfinale einziehen.

Scheidet der FC Bayern am Dienstagabend aus der Champions League* aus?

Der Rekordmeister empfängt den FC Villarreal, der das Hinspiel noch für sich entschied.

Ab 21 Uhr geht es die die Nagelsmann-Elf um den Einzug ins Halbfinale.

FC Bayern - FC Villarreal -:- (-:-), 21 Uhr

Update vom 12. April, 19.35 Uhr: In wenigen Momenten kommt die Aufstellung von Julian Nagelsmann! Geht der Cheftrainer mit einer Vierer- oder Dreierkette ins Spiel? Und auf wen setzt der Trainer in der Zentrale sowie auf den Flügeln?

Update vom 12. April, 19.10 Uhr: Noch knapp zwei Stunden bis zum Anpfiff in der Allianz Arena. Die Spannung steigt, bald erwarten wir die Aufstellungen der beiden Mannschaften. Wen stellt Julian Nagelsmann auf? Die Antwort gibt es in Kürze.

FC Bayern - FC Villarreal im Live-Ticker: Referee vor erstem Spiel mit FCB-Beteiligung

Update vom 12. April, 18.45 Uhr: Was machen die Bayern am heutigen Abend? Ein Sieg ist gegen Villarreal unabdingbar, um zumindest in eine Verlängerung zu kommen. Sollten die Münchner mit mehr als einem Tor Unterschied gewinnen, würden sie ins Halbfinale vorstoßen.

Die heutige Partie leitet der Slowene Slavko Vincic, der in der Allianz Arena sein 20. Europapokal-Spiel leiten wird. Der 42-Jährige war auch bei drei Spielen der Europameisterschaft im vergangenen Jahr im Einsatz, eines davon war das Viertelfinale zwischen Belgien und dem späteren Titelgewinner Italien. Bisher hatte Vincic noch nicht das Vergnügen, eine Partie des FC Bayern zu pfeifen.

FC Bayern - FC Villarreal im Live-Ticker: Hinspiel-Niederlage setzt FCB unter Druck

Erstmeldung vom 12. April:

München - Für den FC Bayern München* ist das Viertelfinal-Rückspiel die bis dato wichtigste Partie der laufenden Saison. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann* geht dabei mit einer schweren Ausgangslage in die Begegnung gegen den FC Villarreal. In Spanien setzte es in der vergangenen Woche eine 0:1-Niederlage, die auch den Bayern-Akteuren zufolge noch höher hätte ausfallen können.

FC Bayern - FC Villarreal im Live-Ticker: Abwehrmann fällt mit Grippe aus

Nun ist die Mentalität der Nagelsmann-Truppe gefragt, der Coach zeigte sich bereits nach dem verlorenen Hinspiel vollends überzeugt von seinem Team. „Wir haben auch in dieser Saison immer geliefert“, versicherte der 34-Jährige mit Blick auf Dienstagabend. „Wir müssen unsere komplette Intensität des Spiels hochschrauben“, forderte er angesichts des teilweise uninspirierten Auftritts seiner Bayern. Gegen den amtierenden Europa-League-Sieger sollte seine Mannschaft „ein paar deutsche Tugenden ins Spiel reinbringen“.

Bayern-Goalgetter Robert Lewandowski sah im Hinspiel beim FC Villarreal kein Land. © Marc Niemeyer/imago-images

Die Personalsituation ist verglichen mit anderen Zeitpunkten der laufenden Saison recht entspannt. Am Dienstag kehrt etwa Lucas Hernández* zurück ins Team, gegen Augsburg hatte der französische Abwehrspieler noch aufgrund einer Oberschenkelprellung passen müssen. Niklas Süle fehlt wie bereits am Samstag grippebedingt, was Nagelsmann als „bitter für uns und für ihn“ bezeichnete.

FC Bayern - FC Villarreal im Live-Ticker: Mehrere FCB-Akteure mit Leistungsschwankungen

In der vergangenen Saison endete der internationale Bayern-Auftritt bereits im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain. Nachdem man zu Hause mit 2:3 verloren hatte, genügte ein 1:0-Sieg in Frankreich aufgrund der Auswärtstorregel nicht aus. Da die Regel nun nicht mehr greift, könnte jeder Bayern-Sieg mit einer Differenz von einem Tor zu einer Verlängerung führen.

Die größte Gefahr für den FC Bayern ist am Dienstag erneut Villarreals guter Teamgeist gepaart mit der Torgefahr von Stürmer Gerard Moreno. Für die Gäste spricht außerdem, dass nicht alle Bayern-Profis in Form sind. So zeigten beispielsweise Thomas Müller und Serge Gnabry zuletzt eher mäßige Leistungen, Nagelsmann sah sich kürzlich sogar zu einer Ansage in Richtung Leroy Sané genötigt. (ajr) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA