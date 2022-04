„Villarreal zähmt die Bestie“: Internationale Pressestimmen zur Bayern-Watschn in Spanien

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Der FC Bayern München hat das Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale verloren. In Villarreal gab es ein 0:1. Wir haben die internationalen Pressestimmen zusammengefasst.

München - Das war nix! Der FC Bayern München* musste sich im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals geschlagen geben (Ticker zum Nachlesen). Der FC Villarreal kaufte dem deutschen Rekordmeister den Schneid ab, siegte mit 1:0. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann war damit sogar noch gut bedient. Thomas Müller und Joshua Kimmich äußerten sich im Nachgang kritisch.

Im Rückspiel am kommenden Dienstag haben die Bayern also eine Menge zu tun, wenn sie das Halbfinale der Königsklasse noch erreichen wollen. Es wäre aber natürlich nicht das erste Mal, dass die Bayern einen Rückstand noch drehen. Im Achtelfinale kam man in Salzburg kurz vor Schluss noch zu einem 1:1. Im Rückspiel nahmen die Münchner ihren Kontrahenten dann mit 7:1 auseinander. Es ist also noch alles drin.

Champions League: Internationale Pressestimmen zur Bayern-Niederlage in Villarreal

Die Spanier, die als klarer Außenseiter gehandelt wurden, dürfen für den Moment den Erfolg genießen - und das Lob der internationalen Presse. Wir haben die nationalen und internationalen Reaktionen zum Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals zusammengefasst.

Villarreal schlägt den FC Bayern: Internationale Pressestimmen - Deutschland

Bild: „Pleite gegen Villarreal! Bei Bayern klappten nur die Wechsel“

Kicker: „0:1 in Villarreal: Bayern mit knapper Niederlage noch gut bedient“

Sky: „Konfuse Bayern von Villarreal überrumpelt“

tz: „FC Bayern verliert Hinspiel gegen FC Villarreal - und hat noch Dusel“

Hängende Köpfe bei den Spielern des FC Bayern. © IMAGO / kolbert-press

Villarreal schlägt den FC Bayern: Internationale Pressestimmen - Spanien

AS: „Villarreal zähmt die Bestie“

Marca: „Überragendes Villarreal lässt die Bayern lebend davonkommen“



Mundo Deportivo: „Heroisches Villarreal setzt den ersten Schlag gegen Bayern“

Sport: „Villarreal bändigt die Bayern, beendet es aber nicht“

FC Bayern verliert in Villarreal: Internationale Pressestimmen - England

Sun: „Spanier lähmen triste Bayern“

Guardian: „Danjuma schenkt Villarreal überraschenden Vorteil gegen Bayern“

FC Bayern verliert in Villarreal: Internationale Pressestimmen - Italien

Gazzetta dello Sport: „Villarreal verblüfft Europa weiter: Nach Juve ringen sie auch die Bayern nieder“

Corriere dello Sport: „Villarreals Meisterstück: Bayern k.o.“

Tuttosport: „Überraschung vom Gelben U-Boot: Danjuma schlägt die Bayern k.o.“ (akl) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA