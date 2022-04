Defensiv desolat, offensiv ohnmächtig: Nagelsmann braucht einen Bayern-Plan

Von: José Carlos Menzel López

Champions League: FC-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann blickt mit seiner Elf alarmiert auf das Rückspiel gegen FC Villarreal am Dienstag in der Allianz Arena. © picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Der FC Bayern ist unter Druck: Nach der 0:1-Pleite in Spanien blickt die Mannschaft von Julian Nagelsmann besorgt auf das Rückspiel gegen Villarreal am Dienstag.

München - Irgendwie überleben. So lautete das Motto von Villarreal am Mittwoch vor Anpfiff gegen die haushoch favorisierten Bayern, was die Hausherren auch musikalisch zu untermauern wussten. Als die Startelf der Mannschaft von Unai Emery vorgelesen wurde, dröhnte der Klassiker von Destiny’s Child „Survivor“ aus den Boxen des Estadio de la Cerámica, was zu Deutsch so viel heißt wie: Überlebender.

Ironie des Schicksals also, dass sich ausgerechnet die Münchner nach 90 bitteren Minuten an der spanischen Mittelmeerküste als Überlebende wähnen durften. Hätten die Hausherren schließlich einen Hauch präziser auf das von Manuel Neuer gehütete Tor gefeuert, so hätte der Rekordmeister die Rückreise mit einem Debakel im Gepäck antreten müssen. So blieb es beim 0:1 und – mit Blick auf das Rückspiel am Dienstag (12.04.2022) in der Allianz Arena – bei Alarmstufe Gelb.

FC-Bayern-Trainer Nagelsmann: Villarreal „hätten noch mehr Tore machen können“

Das Resultat war die einzig positive Nachricht an einem Abend, an dem der spanische Tabellensiebte dem FC Bayern seine Grenzen aufzeigte. Besonders besorgniserregend: wie machtlos die Mannschaft von Julian Nagelsmann gegen freche Spanier agierte, die sich mit erstaunlicher Leichtigkeit Chance um Chance herauskombinierten – diese jedoch bis auf eine nicht in Zählbares umzumünzen wussten.

Selbst Joshua Kimmich gestand ein, dass das Resultat durchaus schmeichelhaft daherkam. „Am Ende des Tages müssen wir so ehrlich sein und sagen, dass wir mit dem 0:1 noch gut bedient sind“, sagte er bei DAZN. Trainer Nagelsmann ergänzte: „Es war schon glücklich, die hätten noch mehr Tore machen können. Dadurch, dass es nur 0:1 war, lebt auch die Zuversicht für das Rückspiel.“

FC Bayern gegen Villarreal: Fußballerisch nur wenig Grund für Optimismus

Rein fußballerisch gibt es wenig Grund für diesen Optimismus. Der höchst limitierte Auftritt der Bayern in Villarreal hat zudem die alten Geister von Bochum und Mönchengladbach geweckt, die nun just vor den entscheidenden Wochen der Saison wieder an der Säbener Straße herumspuken.

Dass es in der Hintermannschaft der Münchner lichterloh brennt, ist zwar beunruhigend, aber nun mal ein alter Hut. Durchaus neu dagegen ist die offensive Ohnmacht, in die Robert Lewandowski, Thomas Müller und Serge Gnabry beim Gastspiel auf der iberischen Halbinsel fielen.

Thomas Müller über Rückspiel gegen Villarreal: „Da wissen wir schon, was zu tun ist“

Nicht einen Schuss brachte das Trio in den ersten 45 Minuten auf das von Gerónimo Rulli gehütete Tor der Gastgeber. Der ratlose Müller: „Grundsätzlich wollten wir, aber wir konnten heute nicht so wirklich. Wir wissen einzuschätzen, dass es heute in allen Belangen nicht das war, was wir zeigen wollten.“



Und nun? Wollen sich die geschundenen Seelen von Villarreal am Samstag in der Bundesliga gegen den FC Augsburg rehabilitieren. Zumindest ansatzweise, der Blick der Münchner richtet sich schließlich schon jetzt unausweichlich auf das Rückspiel gegen die Spanier am kommenden Dienstag. Die Vorführung im Hinspiel hat an der Münchner Ehre genagt, weshalb die Protagonisten unmittelbar nach Schlusspfiff ihre Lust auf Wiedergutmachung kundtaten. „Wir haben noch ein Spiel. Das wissen wir. Und ich bin mir sicher, dass wir da ein anderes Gesicht zeigen werden“, versprach Kimmich. Kollege Müller fügte an: „Am Dienstag geht es weiter. Da wissen wir schon, was zu tun ist. Wir müssen uns auf das Rückspiel vorbereiten und zurückschlagen.“

Nagelsmann muss anhaltende Probleme seiner Elf lösen

Dass die Partie für die Bewertung von Nagelsmanns erster Saison an der Isar eine wegweisende ist, steht außer Frage. Konnte der Cheftrainer die Pokalpanne in Gladbach (0:5) in seiner Weihnachtsrede vor den Pressevertretern noch als Makel umschreiben, so muss er zugeben, dass die Symptome seiner Mannschaft mittlerweile akuter Natur sind. Der Fußballlehrer braucht Lösungen für die anhaltenden Probleme seiner Elf. Schnelle Lösungen. Oder, um es wie die Stadionmusikanten von Villarreal mit einem Gassenhauer auszudrücken: It’s the final countdown!