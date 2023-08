Was nach Katar folgt: FC Bayern geht neue heikle Partnerschaft ein

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern beendete zwar das Sponsoring mit Qatar Airways. Die neue Partnerschaft mit dem neuen Platin-Partner ist aber ebenfalls heikel.

München – Am Sonntag war es in der Allianz Arena eigentlich kaum zu übersehen.

Nicht die zwei herrlichen Treffer von Harry Kane gegen den FC Augsburg. Auch nicht das unnötige Gegentor kurz vor Schluss. Und auch nicht der, ob der Transfer-Diskussionen beim FC Bayern, leicht genervt wirkende Thomas Tuchel.

FC Bayern präsentiert neuen Partner „Visit Rwanda“

Viel mehr fiel am Sonntagabend der Schriftzug „Visit Rwanda“ ins Auge. Auf der Werbebande leuchteten die weißen Letter, die einem sofort auffielen. Egal, ob als Zuschauer im Stadion oder am TV-Bildschirm.

Was es damit auf sich hat, erklärten die Münchner Bosse kurz vor Anpfiff: Der FC Bayern München und „Visit Rwanda“ werden neue Partner. Doch was bedeute das genau?

Harry Kane im Spiel des FC Bayern gegen Augsburg. Im Hintergrund die Werbebande mit dem neuen Partner „Visit Rwanda“. © IMAGO/Ulmer

„Land möchte im Sport wachsen“: FC Bayern und „Visit Rwanda“ gehen Platin-Partnerschaft ein

„Die auf fünf Jahre angelegte Kooperation sieht vor, dass der FC Bayern sein Knowhow als Ausbildungsverein bei der Entwicklung von Strukturen im Jugendfußball für Jungen und Mädchen einbringt. Außerdem wird der FC Bayern die Tourismus-Marke ‚Visit Rwanda‘ unterstützen“, heißt es auf der Webseite des Rekordmeisters offiziell.

„Der FC Bayern kann so auf dem afrikanischen Kontinent aktiv werden“, wird CEO Jan-Christian Dreesen zitiert: „Die neue Platin-Partnerschaft ist mit ihren Zielen langfristig aufgestellt. Wir werden ‚Visit Rwanda‘ fördern und Ruanda im Jugendfußball helfen, denn das Land möchte auch im Sport wachsen.“

FC Bayern und „Visit Rwanda“ als Ziel: Tourismus in Ruanda ankurbeln

Während die Bayern also Werbung für Ruanda machen, hofft das afrikanische Land, so mehr Touristen und somit auch Investoren anzulocken. „Deutschland gehört zu den fünf wichtigsten Herkunftsmärkten für den Tourismus in Ruanda, und wir wollen diese Partnerschaft nutzen, um mehr Touristen für Ruanda zu interessieren, Investitions- und Geschäftsmöglichkeiten aufzuzeigen und alle zu ermutigen, in Ruanda zu bleiben“, wird Clare Akamanzi, CEO des Rwanda Development Board, zitiert. Wie viel Geld der Rekordmeister dafür bekommt, ist bislang nicht bekannt.

Hintergrund dürfte sein, dass Ruanda Entwicklungshilfe bezieht, was bei einem millionenschweren Werbe-Deal mit einem der größten Fußballvereine der Welt natürlich schwer zu verkaufen ist. Bereits 2018 gab es diesbezüglich Kritik, weil der FC Arsenal und Ruanda den Gesamtumfang von 35 Millionen Euro öffentlich machten.

Was nach Katar folgt: FC Bayern geht neue heikle Partnerschaft ein

Seit Sommer sucht der FC Bayern nach dem Ende des Sponsorings von „Qatar Airways“ einen neuen Werbepartner. Nach fünf Jahren wurde der Vertrag nicht verlängert. Auch, weil vonseiten der Fan-Szene die Kritik an dem Deal fast zu eskalieren drohte. Kurz vor der WM 2022, die in Katar stattfand, äußerte auch Leon Goretzka Kritik an der Partnerschaft.

Ob der Deal mit Ruanda jetzt besser ist, sein einmal dahingestellt. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch äußerte Kritik. „Wer gedacht hatte, dass der FC Bayern den Sponsor aus Menschenrechtsgründen wechselt, der wurde jetzt hart enttäuscht“, sagte Deutschland-Direktor Wenzel Michalski der dpa: „Die Partnerschaft jetzt mit Ruanda ist auch eine ganz, ganz schlechte Wahl“.

FC Bayern und „Visit Rwanda“: Human Rights Watch übt harsche Kritik an Partnerschaft

1994 kam es in dem Land zum Völkermord an den Tutsi, wo über eine Million starben. Der aktuelle Präsident, Paul Kagame, seit 23 Jahren an der Macht, versucht seitdem, das Land in ein anderes Licht zu rücken. Mit mäßigem Erfolg.

Auch in Ruanda werden unabhängige Journalisten oder Oppositionelle eingesperrt, zudem sind Wahlergebnisse von knapp 99 Prozent keine Seltenheit. Im Demokratie-Index liegt Ruanda auf Rang 128, Katar auf 157. Auch in Sachen Menschenrechtssituation liegen beide Länder nicht weit auseinander.

Serge Gnabry beim Spiel gegen den FCA vor der Werbebande mit der Aufschrift des neuen Bayern-Partners „Visit Rwanda“. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

FC Bayern zukünftig zum Winter-Trainingslager in Ruanda?

Pikant: Laut ntv holen die Bayern mit dem Ruanda-Deal „Qatar Airways“ indirekt wieder mit ins Boot. Demnach sei die staatliche Fluggesellschaft einer der größten ausländischen Investoren in Ruanda. Allerdings ist der FC Bayern nicht die erste große deutsche Marke, die mit Ruanda eng zusammenarbeitet. Auch Volkswagen und BioNTech sind in einem sogenannten „German Desk“ in der Hauptstadt Kigali bereits vertreten.

Ob die Bayern im Winter zukünftig also nach Ruanda ins Trainingslager fliegen werden? Bislang ist‘s nicht bekannt. (smk)