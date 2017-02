Wann kehrt Ribéry zurück?

München - Franck Ribéry konnte nur tatenlos zusehen, wie seine Mannschaftskollegen beim 1:1 gegen Schalke den Elan in der Offensive vermissen ließen. Den Franzosen setzt derzeit eine Oberschenkelverletzung außer Kraft, die er sich vergangenen Dienstag im Training zuzog.

Laut Vereinsangaben handelt es sich um eine Zerrung, der FCB bezifferte Ribérys Ausfallzeit auf zwei Wochen. Wie es genau um die Verletzung des 33-Jährigen steht, klärt sich erst Anfang dieser Woche. Für Ribéry steht eine weitere MRT-Untersuchung auf dem Plan, erst dann herrscht Klarheit. Der Flügelflitzer hofft, dass er noch in dieser Woche mit dem Lauftraining beginnen kann – wenn die Untersuchungsergebnisse positiv sind. Für das Hinspiel gegen den FC Arsenal fällt er definitiv aus, für das entscheidende Rückspiel am 7. März in London ist er aber zuversichtlich. „Ich denke, ja“, antwortete er auf die Frage nach einem Einsatz in England.

Gegen Schalke ersetzte Douglas Costa ihn auf dem linken Flügel, zeigte aber erneut eine schwache Leistung. Der Brasilianer verzettelte sich immer wieder in seinen Aktionen und leistete sich unnötige Fouls. Für Aufsehen sorgte er dagegen mit einem Interview in der BamS. Dort erklärt der 26-Jährige, dass er „Kontakt zu Teams aus England, Spanien und auch Frankreich“ habe. Seine Worte klingen dabei fast schon wie ein Abschied aus München: „Noch fühle ich mich hier nicht komplett glücklich. Aber wir werden bald eine Lösung finden.“ Noch will er zwar mit dem FCB Titel gewinnen, doch Costa ist schon einen Schritt weiter. „Dann werden wir über neue Märkte nachdenken.“ Über seine zuletzt gezeigten Leistungen sollte er das vielleicht auch mal…