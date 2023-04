FC Bayern verpflichtet Nachwuchsstürmer Maximilian Wagner vom VfB Stuttgart

Von: Louisa Genthe

Momentan kickt Maximilian Wagner noch in beim VfB Stuttgart. In der kommenden Saison wird er sich beim FC Bayern beweisen können. © Sportfoto Rudel/Imago

Der FC Bayern hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und ein Sturmtalent verpflichtet. Maximilian Wagner kommt vom VfB Stuttgart an die Isar.

München – „Es war immer ein Traum von mir, eines Tages dieses Trikot zu tragen“, sagte Maximilian Wagner im Interview mit dem FC Bayern. Jetzt ist es endlich so weit für den 19-jährigen Stürmer. Zur Saison 2023/24 wird Wagner für die Amateure des Rekordmeisters auflaufen.

Seine fußballerische Karriere startete Wagner allerdings in seinem Heimatort beim SSV Jahn Regensburg. 2018 ging es für den damals 14-Jährigen dann zum VfB Stuttgart. Angekommen in der U15, zeigte der Weg des Stürmers konstant nach oben. Über die U17-Bundesliga landete der Torjäger bei der U19. In der laufenden Spielzeit erreichte Wagner seinen bisherigen Höhepunkt. In 19 Einsätzen gelangen dem Stürmer 15 Tore für seine Mannschaft.

FC Bayern: Schon seit einigen Jahren verfolgen die Bayern die Entwicklung des Stürmertalents Wagner

Der FC Bayern hatte schon länger das Talent der Schwaben im Auge. „Wir verfolgen Max’ Entwicklung schon seit einigen Jahren und freuen uns sehr, ihn nun für einen gemeinsamen Weg beim FC Bayern gewonnen zu haben“, sagte Campus-Leiter Jochen Sauer nach der Unterschrift.

„Dass es jetzt geklappt hat, fühlt sich einfach nur gut an“

Auch Halil Altintop, der kürzlich zum sportlichen Leiter des Campus ernannt wurde, hält viel von der Neu-Verpflichtung des Rekordmeisters. „Er ist schnell, technisch versiert und weiß, wo das Tor steht. Und er ist einfach ein guter Junge. Wir glauben an sein Potenzial und daran, dass er sich bei uns sehr gut weiterentwickeln wird“, so Altintop über das junge Talent.

Mindestens genauso groß ist die Euphorie bei Wagner selbst. „Der FC Bayern ist in meinem Leben immer ein prägender Verein gewesen, weil ich hier in der Nähe aufgewachsen bin. Dass es jetzt geklappt hat, fühlt sich einfach nur gut an“, wird der 19-Jährige zitiert.

FC Bayern: Am liebsten würde Wagner die kleinen Bayern als hängende Spitze unterstützen

Wagner wird die Offenisve der kleinen Bayern verstärken. Welche Rolle es für den Oberpfälzer aber genau wird, ist offen. „Ich fühle mich am wohlsten in der Position als hängende Spitze“, sagt Wagner.

Bevor das Talent an die Isar wechselt, will er seine Aufgaben in Stuttgart noch bestmöglich zu Ende bringen. „In den nächsten Wochen möchte ich mich ganz auf meine letzten Spiele beim VfB und vor allem auf mein Abitur konzentrieren. Erst danach werde ich mich mit meiner neuen Aufgabe bei Bayern beschäftigen.“ (Louisa Genthe)