FC Bayern: Die Goldjungen kommen zurück - was passiert mit Arp und Kühn?

Von: Sebastian Isbaner

Teilen

Ungewisse Zukunft: Nicolas Kühn wird den FC Bayern wohl verlassen - Fiete Arp (r.) könnte eine Saison ohne Spielzeit drohen. © Imago/Picture Point/Philipp Szyza

Zur kommenden Saison kommen zwei Leihspieler zurück nach München. Beide erhielten einst die Fritz-Walter Medaille in Gold. Einer von ihnen steht nun kurz vor einem Wechsel.

München - Bewegung bei den Leihspielern des FC Bayern München: Während Jann Fiete Arp nach seiner Leihe zu Holstein Kiel wieder zurück zum Rekordmeister kommt, könnte es einen anderen Leihspieler direkt weiterziehen. Nicolas Kühn steht laut „Sky“ vor einem Wechsel zum österreichischen Erstligisten Rapid Wien. Der 22-Jährige war vergangene Saison an Erzgebirge Aue in die 2. Bundesliga ausgeliehen.

Nicolas Kühn und Jann Fiete Arp: Beide erhielten die Fritz-Walter Goldmedaille

Beide erhielten als Teenager die prestigeträchtige Fritz-Walter Medaille. Diese ist eine Auszeichnung, welche die besten Jugendspieler des Jahres ehrt. Nicolas Kühn erhielt den Preis für den besten U19-Spieler im Jahre 2019. Jann Fiete Arp wurde mit der Medaille 2017 ausgezeichnet. Damals spielte er noch in der U17 des Hamburger SV.

Arp kommt nach seiner Leihe zu Holstein Kiel wieder zurück an die Säbener Straße

Bei den Profis des Rekordmeisters konnten sich allerdings beide noch nicht durchsetzen. Arp kam 2019 an die Isar. Lief für die Erste Mannschaft aber kein einziges Mal in der Bundesliga auf. Bei den Amateuren brachte er es auf 42 Drittliga-Einsätze. Dabei erzielte der Mittelstürmer acht Tore und steuerte drei Vorlagen bei. Daraufhin folgte die Leihe zu Holstein Kiel. Dort war der Norddeutsche fester Bestandteil der Startelf. Nun kehrt Arp wieder an die Säbener Straße zurück. Auch bei einem Abgang von Robert Lewandowski darf er sich vermutlich wenig Hoffnung auf Einsatzzeiten in der ersten Mannschaft machen, der FC Bayern sucht fieberhaft nach einem Nachfolger für den Polen. Droht Arp eine Zukunft zwischen Ersatzbank und Regionalliga?

Nicolas Kühn: Wechsel zum Österreichischen Hauptstadt-Klub Rapid Wien?

Nicolas Kühn schlägt wahrscheinlich einen anderen Weg ein. Der 22-Jährige steht kurz vor einem Wechsel zu Rapid Wien. Kühn soll den Österreichern schon seine mündliche Zusage gegeben haben. Auch Kühn wechselte 2019 zu den Münchnern und absolvierte 37 Spiele für die Amateure. Bei Erzgebirge Aue brachte er es auf 27 Einsätze in der 2. Bundesliga.

Nun soll der Sprung in Österreichs oberste Spielklasse folgen. Dafür sagte Kühn angeblich unter anderem Vereinen wie Hannover 96, Darmstadt 98 und dem FC St. Pauli ab. Der Vertrag des Angreifers läuft 2023 bei den Münchnern aus. Demnach ist ein Verkauf diesen Sommer höchstwahrscheinlich. (Sebastian Isbaner)