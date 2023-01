Schon wieder Katar! Das WM-Gespenst verfolgt den FC Bayern

Trainingslager in Doha

+ © Peter Kneffel/dpa Das Khalifa-International-Stadion ist für die Bayern vom Trainingsplatz aus gut zu sehen. © Peter Kneffel/dpa

Für nicht wenige Bayern-Stars ist die Reise nach Doha ins Trainingslager die Rückkehr an den Ort der Katastrophe. Jetzt muss Münchner Meister-Spirit das WM-Gespenst von Katar besiegen.

München - Sonderlich begeistert wirkte Leon Goretzka (27) am Freitagmorgen nicht. Etwas abseits vom Rest der Mannschaft und mit beiden Händen in den Hosentaschen starrte der Bayern-Star mit skeptischem Blick auf die Boeing 787 der Qatar Airways. Per Sonderflug QR7431 ging es für die Münchner ins Winter-Trainingslager nach Katar. Bis zum 12. Januar bereitet Trainer Julian Nagelsmann (35) seine Stars in Doha auf die Rückrunde vor. Vor allem für die deutschen Nationalspieler ist es nach dem blamablen Vorrunden-Aus bei der WM im Dezember eine unliebsame Rückkehr an den Unfallort, an dem noch so vieles an das Turnier erinnert.

FC Bayern: Schon auf Flug nach Doha wurden die Spieler mit der WM konfrontiert

Schon auf dem fünfstündigen Flug wurden die Spieler mit der Weltmeisterschaft konfrontiert. Das Bordprogramm bot neben Filmen ein Extra zur WM 2022 mit vielen Videos. Die Schlafkissen waren ebenfalls noch mit dem WM-Logo bedruckt. Schöne Träume… Nach der Landung und dem Visa-Prozess wurden Goretzka & Co. mit einigen WM-Aufstellern begrüßt.

Auch auf dem Weg vom Flughafen ins Al Aziziyah Boutique Hotel, wo die Mannschaft residiert, sahen die Spieler am Straßenrand Plakate des Maskottchens La’eeb. Ein Gespenst, das laut FIFA eigentlich Jugendlichkeit, Fröhlichkeit und Selbstbewusstsein versprühen soll.

Die große Frage: Schwirrt der WM-Geist noch immer in den Köpfen der DFB-Stars in Diensten des FC Bayern? Wenn sie aus dem Hotel-Fenster blicken, sehen sie immerhin das Al-Khalifa-Stadion, in dem sie gegen Japan zum Turnier-Auftakt mit 1:2 verloren hatten. In der Lobby der Unterkunft sind zudem noch WM-Fanartikel wie Spielkarten, Lesezeichen, Tassen, Leselampen und Teekannen ausgestellt und zu erwerben.

FC Bayern: Zuletzt zehn Siege in Folge - „da wollen wir auch weitermachen“

„Wenn man zum FC Bayern zurückkommt, ist es schon was anderes. Die WM liegt schon ein paar Wochen zurück. Die Jungs hatten Urlaub, natürlich darüber nachgedacht und versucht, sich auf die nächsten Aufgaben zu konzentrieren. Wir haben auch einige Gespräche geführt“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic (46) am Samstagnachmittag. „Dass das WM-Stadion in der Nähe ist, ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass hier zwischen uns eine hervorragende Stimmung herrscht und dass die Jungs in ein stabiles Umfeld zurückkommen, in dem sie Top-Mitspieler haben. Wir haben die Hinrunde mit zehn Siegen in Folge beendet. Da wollen wir auch weitermachen.“

+ Die Zufahrt zum Bayern-Hotel ist mit Zäunen abgeriegelt. © Kessler

Salihamidzic: „Sehe, dass die Jungs wirklich in einer guten Verfassung sind“

Besonders lobend hervorgehoben hat Salihamidzic den Zustand des Trainingsplatzes. Auffällig: Im Vergleich zu Bayerns bis dato letztem Trainingslager-Besuch in Katar 2020 ist das Hotel- und Trainingsgelände der Aspire Academy mit einem rund drei Meter hohen Zaun abgeriegelt. Auch ein Überbleibsel von der WM, als Gastgeber Katar im selben Hotel wie Bayern logierte und auf demselben Platz arbeitete. Außerdem wurden die Zugänge zum WM-Stadion Khalifa-International-Stadion, das etwas mehr als einen Kilometer entfernt liegt, versperrt. Auf die Frage, ob die Bayern nun psychologische Hilfe nach dem WM-Aus benötigen, antwortete Nagelsmann (35) am Sonntag: „Ich habe allen Spielern angeboten, zu mir zu kommen, wenn sie etwas besprechen wollen. Wenn Einzelspieler eine Meinung wissen wollen, können sie gerne kommen. Aber bisher kam keiner und ich habe sie in Ruhe gelassen.“

+ tz-Reporter Kessler und WM-Maskottchen La’eeb. © Kessler

Salihamidzic sagte: „Ich sehe, dass die Jungs wirklich in einer guten Verfassung sind. Es ist Feuer drin!“ Sah man auch bei Goretzka: Bei einer Spielform am Samstagabend tauschte er lautstark mit Thomas Müller (33) Meinungsverschiedenheiten über eine Aktion aus. Nach dem Training konnten beide wieder schmunzeln. (Philipp Kessler)