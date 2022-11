Mané, Davies, de Ligt und Müller: Aktueller Stand bei Bayerns verletzten WM-Kandidaten

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

Sadio Mané musste im Spiel gegen Bremen ausgewechselt werden. Doch der Bayern-Star hofft auf die WM. © Sven Hoppe/dpa

Einige Spieler des FC Bayern sind vor der WM angeschlagen. Sadio Mané droht ein Wettlauf mit der Zeit. Bei Davies, Müller und de Ligt sieht es gut aus.

München – Am Freitag (11. November) ist es tatsächlich so weit: An der Säbener Straße steht das letzte Abschlusstraining des Jahres an. Sieben Wochen lang ging es nun Schlag auf Schlag. Spiel, Regeneration, Training, Training, Spiel – das war der übliche Rhythmus im Mammut-Spielplan. Sadio Mané war immer dabei. Nur jetzt, vor dem großen Jahres-Finale auf Schalke, hat der Superstar ganz andere Sorgen.

Sadio Mané: WM-Traum des FCB-Stars lebt noch – Senegals Team-Arzt in München

Während die Kollegen zur letzten Auswärtsreise vor der WM antreten, hat für Mané längst der Wettlauf gegen die Zeit begonnen. Wie schlimm die Blessur wirklich ist, die der FC Bayern bewusst schwammig als „Verletzung am rechten Wadenbeinköpfchen“ bezeichnet hat, wird mit geballtem Fachwissen analysiert und diskutiert. Die Bayern haben ihre besten Mediziner zusammengetrommelt, um das lädierte Knie des 30-Jährigen zu beurteilen.

Nach Informationen unserer Zeitung wurde zudem am Donnerstag ein Mediziner aus dem Stab der senegalesischen Nationalmannschaft nach München geflogen, um sich vor der Nominierung ein Bild zu machen. Mané hat den Traum von der WM-Teilnahme nicht aufgegeben. Auch wenn drei bis vier Wochen Pause prognostiziert sind, setzt „Afrikas Fußballer des Jahres“ alles daran, früher auf beide Beine zu kommen.

FC Bayern: Alphonso Davies kann trotz „angsteinflößender“ Blessur wohl zur WM

Deutlich besser sieht es da bei Alphonso Davies aus, der nach einem Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel leichte Laufübungen absolvieren kann. Die Verletzung kurz vor der WM sei „angsteinflößend“ gewesen, gab der Kanadier zu. Immer noch habe er „ein paar Schmerzen, aber an sich geht es mir gut“. Er werde „definitiv alles“ für sein Nationalteam geben, das am 23. November zum Gruppen-Auftakt auf Belgien trifft.

Optimistisch gehen auch Thomas Müller (will am Dienstag, 15. November, wieder voll trainieren) und Matthijs de Ligt (ist wieder im Mannschaftstraining) in die Vor-WM-Woche. Und ganz ohne Sorgen sind seit Donnerstag (10. November) Eric Maxim Choupo-Moting sowie die vier Franzosen im Kader. Während der Stürmer wie erwartet in Kameruns Aufgebot steht, sind auch Kingsley Coman, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard und Dayot Upamecano nominiert. Im Interview mit unserer Zeitung äußerte sich Upamecano hocherfreut über seine WM-Nominierung.