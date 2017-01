Wohin mit Müller? Lewandowski hat eine klare Meinung

Ancelotti stellt ihn meist nach rechts

Doha - Lothar Matthäus hat eine Debatte entfacht: Welche ist denn eigentlich die richtige Position für Müller? Inzwischen haben sich der Spieler selbst sowie Carlo Ancelotti und Robert Lewandowski geäußert.

Wer Thomas Müller dieser Tage im Trainingslager (hier unser Live-Ticker) beobachtet, entdeckt keinerlei Anzeichen von Verunsicherung oder Selbstzweifeln. Bei dem ein oder anderen Spieler gäbe es die vielleicht nach einer durchwachsenen Hinrunde mit der mageren Ausbeute von einem Treffer und einem Bankplatz im Topspiel Erster gegen Zweiter – aber nicht bei Müller. Auch nicht, nachdem Lothar Matthäus seine Rolle im Team hinterfragte und in seiner Kolumne für Sport Bild behauptete: „In Ancelottis System gibt es keine richtige Position für ihn.“ Eine durchaus provokante These, die neben der öffentlichen Diskussion auch eine Frage aufwarf: Welche ist denn eigentlich die richtige Position für Müller?

Ancelotti setzte den 27-Jährigen in dessen 13 Ligaspielen meist auf dem rechten Flügel ein, in Frankfurt agierte Müller als Stoßstürmer. Nur zweimal durfte der Offensivallrounder auf seiner Lieblingsposition im Zentrum hinter der Sturmspitze ran – prompt zeigte er beim 3:1-Sieg in Mainz eine starke Leistung und erzielte eine Woche später gegen Wolfsburg seinen ersten Saison­treffer.

Lewandowski hat eine klare Meinung

Dass er sich zentral im offensiven Mittelfeld am wohlsten fühlt, ist kein Geheimnis – das wissen auch seine Mitspieler. „Für Thomas ist es besser, wenn er hinter mir spielt. Im Zentrum hat er mehr Platz, um freie Räume zu suchen“, meint Robert Lewandowski und erklärt ihr blindes Verständnis. „Wenn ich einen Schritt nach links mache, geht Thomas sofort nach rechts.“

Ancelotti wich bei dem Thema aus, der Coach meinte nur: „Thomas ist ein sehr intelligenter Spieler. Er findet auf jeder Position seinen Platz.“ Müller selbst vermied eine klare Forderung nach seiner Wunschposition, merkte aber an, dass er „gegen Mainz und Wolfsburg bessere Leistungen gezeigt habe als vorher“. Doch in Darmstadt stellte Carlo ihn wieder auf den rechten Flügel, gegen Leipzig saß Müller nur auf der Bank. Jetzt greift er wieder an und erklärt, was er für sein Spiel braucht: „Um mein bestes Spiel abzuliefern, brauche ich Spieler um mich herum zum Kombinieren. Die ich defensiv wie offensiv unterstützen kann und mit Läufen den Weg frei machen kann – und auch andersrum, damit Räume für mich frei werden.“ Eindeutig: Müller muss in die Mitte!

