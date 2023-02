Yann Sommer vor Rückkehr nach Gladbach: „Das wird echt merkwürdig“

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Yann Sommer in Mönchengladbach: Jahrelang war das die Norm, diesmal kommt der Schweizer Torwart im Dress des FC Bayern in den Borussia-Park.

München - Das Plakat, das das Motto des Spieltages vorgibt, war mit fünf Worten beschrieben. „Auch da san mia mia“ konnten die Profis des FC Bayern lesen, und Julian Nagelsmann erklärte am Freitag: „Das ist ein ganz guter Slogan, mit dem wir da mal hinfahren sollten.“ Das „da“ ist Möchengladbach, also der Gegner an diesem Samstag (15.30 Uhr), an dem Nagelsmann im fünften Anlauf endlich als Sieger vom Platz gehen will. Bisher waren die „Fohlen“ nicht der Lieblingsgegner. Weder vom FC Bayern noch von seinem Coach.

Yann Sommer Geboren: 17. Dezember 1988 in Morges (Schweiz) Position: Torhüter Profi-Stationen: FC Basel, FC Vaduz, Grasshoppers Club Zürich, Borussia Mönchengladbach Länderspiele: 80 (für die Schweiz)

Yann Sommer: Rückkehr nach Gladbach „besonderes Spiel“ für den Schweizer

Die Gründe dafür sind vielfältig. Mal scheiterte man am eigenen Unvermögen, mal, wie Nagelsmann sagte, „weil man ständig davon spricht, wie schwierig es da ist“. Gerne aber stand auch einfach Yann Sommer im Weg, mit breiter Brust und bärenstarken Paraden.

Dass der Keeper nun das erste Mal im Bayern-Dress im Borussia-Park auflaufen wird, sind schon mal gute Grundvoraussetzungen. Nagelsmann sprach von einem „besonderen Spiel“ für den Schweizer – und einem „besonderen Moment“, wenn er vor Anpfiff offiziell verabschiedet werden wird. Weil Sommer aber „keine 18 mehr“ sei, werde er „damit zurechtkommen und ein sehr gutes Spiel machen“.



Torwart Yann Sommer trifft nur 30 Tage nach seinem Wechsel zum FC Bayern auf Borussia Mönchengladbach. © Sven Hoppe/dpa

Yann Sommer: „Ich kenne dieses Team und diesen Verein in- und auswendig“

Gerade mal 30 Tage liegt der Last-Minute-Transfer des Torhüters zurück, er selbst weiß: „Das wird natürlich echt merkwürdig. Ich kenne dieses Team und diesen Verein in- und auswendig.“ Achteinhalb Jahre stand Sommer im Tor der Gladbacher, dennoch darf er sich auf einen warmen Empfang einstellen. „Ich freue mich darauf, die Jungs wiederzusehen“, sagte er. Und Sportdirektor Roland Virkus ist sich sicher, „dass sich auch unsere Fans auf Yann freuen“.

In München ist man mit Sommers Wirken bisher „sehr zufrieden, er fügt sich gut ein“, sagte Nagelsmann. Und auch der Blick aufs übrige Personal machte dem Trainer vorab keine Sorgen. Jo­shua Kimmich und Dayot Upamecano setzten zwar am Donnerstag mit dem Training aus, „es droht aber kein Ausfall“. Sie sind aber dabei – und sollen das Motto vorleben. Also übersetzt: auch endlich „da“ vor „Mia san Mia“ strotzen. hlr

Öffentliche Äußerungen von Uli Hoeneß sorgen erneut für Kritik. Diese dürfte vor allem in der organisierten Fanszene auf große Unterstützung treffen.