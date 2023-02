Sommer-Rätsel gelüftet: Das steckt hinter dem Schriftzug auf seinen Handschuhen

Von: Marcus Giebel

Schweizer Schlussmann mit spanischem Spitznamen: Yann Sommer spielt seit wenigen Wochen beim FC Bayern. © IMAGO / Hübner

Viele Torhüter wie Manuel Neuer tragen ihren Namen gut sichtbar auf den Handschuhen. Bei Yann Sommer steht hingegen nur ein Wort. Dieses hat seinen Ursprung in der Vergangenheit.

München – Yann Sommer hält, was er kann. Damit hat der Schweizer auch dafür gesorgt, dass beim FC Bayern erst gar keine Torwartdiskussion aufkommt, nachdem er als Ersatz für den bis Sommer ausfallenden Manuel Neuer verpflichtet wurde. Fünf Gegentore in fünf Spielen sind zwar für Rekordmeister-Verhältnisse nicht gerade wenig, aber ein glasklarer Fehler ist dem 34-Jährigen in seinen Einsätzen bislang nicht unterlaufen.

Ganz im Gegenteil: Vielmehr bewahrte der langjährige Schlussmann von Borussia Mönchengladbach die Roten beim 4:2 beim VfL Wolfsburg am vergangenen Sonntag vor einem echten Krimi in der Schlussphase – also kurz vor Tatort-Zeit in der ARD. Jedenfalls war Sommer nicht nur in dieser Partie häufiger im Fokus, als es Trainer Julian Nagelsmann und dem ganzen Team lieb sein kann.

Sommer beim FC Bayern: Auf den Handschuhen steht sein Spitzname Verano

Aufmerksame Zuschauer hatten deshalb umso häufiger die Gelegenheit, dem Keeper auf die Finger zu schauen. Oder besser auf die Handschuhe, in denen die Finger stecken, die so manchen Ball fangen oder ablenken. Bei einem genauen Blick auf die rot-blaue Arbeitskleidung Sommers dürfte aufgefallen sein, dass er – anders als andere Torhüter wie etwa Neuer – auf dem Klettband nicht seinen Namen verewigt hat.

Zumindest nicht seinen bürgerlichen Namen. Denn zu lesen ist darauf umso größer: Verano. Das ist, wie die Bild erinnert, der Spitzname, den ihm sein Landsmann und Kumpel Granit Xhaka einst verpasste. Die beiden Eidgenossen waren beim FC Basel und später in Gladbach Vereinskollegen, auch in der A-Nationalmannschaft sowie der U21 standen sie gemeinsam auf dem Rasen.

Komplett zu lesen: Auf dem Klettband von Yann Sommers Handschuhen steht Verano geschrieben. © IMAGO / Lackovic

Sommer und sein Spitzname auf den Handschuhen: Die Idee hatte Landsmann Xhaka

Xhaka, aktuell beim FC Arsenal unter Vertrag, unterstrich mit diesem Spitznamen seine Fremdsprachenkenntnisse. Denn Verano bedeutet im Spanischen schlicht und einfach Sommer. Vor gut acht Jahren verriet der Keeper im Talk der Rheinischen Post übrigens auch, dass er die Handschuhe mit unter die Dusche nehme – aber nur neue Modelle, weil er den Seifenanteil aus dem Kautschuk in der Grifffläche waschen wolle.

Damals war der heute zweifache Familienvater jedoch noch Single und schob hinterher: „Wenn ich eine Freundin hätte, würde ich natürlich zu Hause nicht mit meinen Handschuhen duschen.“ Was ihm dagegen wohl auch seine Partnerin nicht austreiben konnte, ist die Abneigung gegen Käse – für einen Schweizer recht ungewöhnlich. „Schon als kleiner Junge konnte ich in keinen Käseladen mit reingehen, weil es für mich zu sehr stank“, offenbarte Sommer damals.

Sommer verbreitet seinen Spitznamen: Hashtag bei Instagram-Posts des FC-Bayern-Profis

Deutlich besser gefällt ihm augenscheinlich sein spanischer Spitzname. So versieht Sommer auch seine Instagram-Posts regelmäßig mit dem Hashtag #verano. Ebenso wie mit seinen Initialen samt Rückennummer: #ys1 – auch wenn er an der Säbener Straße zur Nummer 27 wechseln musste.

Ein weiterer wichtiger Wechsel steht für Sommer unmittelbar bevor. Nachdem kurz nach seiner Verpflichtung Torwarttrainer Toni Tapalovic offensichtlich wegen Unstimmigkeiten mit Nagelsmann gehen musste, wurde nun mit Michael Rechner ein neuer Verantwortlicher für die Torhüter geholt.

Gemeinsam werden sie daran arbeiten, dass Sommer für die Gegner noch schwerer zu überwinden sein wird. Seine Handschuhe mit dem großen Verano-Schriftzug an den Ball bekommt, wann immer es nötig ist. (mg)